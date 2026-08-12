Rod Stewart cancela conciertos por procedimiento cardíaco

Rod Stewart deberá mantenerse alejado temporalmente de los escenarios. El cantante británico canceló las fechas pendientes de su gira norteamericana después de someterse a la colocación de un stent coronario, procedimiento que su equipo calificó como rutinario.
La noticia fue confirmada por representantes del artista, quienes señalaron que Stewart evoluciona favorablemente y que los médicos están satisfechos con su recuperación. Sin embargo, deberá guardar reposo durante aproximadamente cuatro semanas antes de retomar plenamente su actividad artística.
La situación comenzó a generar preocupación días antes, cuando una presentación prevista para el 9 de agosto en Cincinnati, Ohio, fue pospuesta a última hora debido a lo que inicialmente se describió como un "procedimiento médico imprevisto pero menor". Posteriormente se conoció que el intérprete había sido sometido a una intervención cardíaca.
¿Qué le pasó a Rod Stewart?
De acuerdo con la información divulgada por su equipo, el cantante necesitó la colocación de un stent coronario. Este pequeño dispositivo de malla se utiliza para ayudar a mantener abierta una arteria que se ha estrechado y favorecer así el flujo sanguíneo hacia el corazón.
Aunque la noticia provocó inquietud debido a la edad del artista, sus representantes indicaron que el procedimiento transcurrió satisfactoriamente. Stewart ya habría retomado sus actividades cotidianas normales, aunque seguirá las indicaciones médicas antes de volver a realizar el esfuerzo físico que supone ofrecer un concierto.
El propio cantante también buscó tranquilizar a sus seguidores y aseguró que se siente mejor y continúa recuperándose. Asimismo, lamentó tener que cancelar sus compromisos y expresó su deseo de regresar a los escenarios.
La gira queda en pausa
La decisión afecta varias presentaciones que Stewart tenía programadas en Norteamérica, incluidas fechas de su espectáculo One Last Time y conciertos en Las Vegas.
Entre sus compromisos se encontraba una residencia de varias noches en The Colosseum at Caesars Palace, además de otras actuaciones contempladas dentro de su calendario de 2026.
La pausa supone un nuevo contratiempo para una gira que ha estado marcada por algunos problemas de salud. En junio, el músico ya había tenido que cancelar presentaciones debido a una infección respiratoria y problemas en la voz.
Un año complicado para la salud del cantante
Los inconvenientes médicos de Stewart han provocado varias modificaciones en su agenda durante los últimos meses.
En junio, el intérprete de éxitos como Maggie May, Sailing y Da Ya Think I'm Sexy? suspendió algunos compromisos por problemas respiratorios y vocales. Ahora, la intervención cardíaca obliga al cantante a priorizar nuevamente su recuperación.
A pesar de ello, las informaciones más recientes son tranquilizadoras: no se ha reportado una complicación derivada del procedimiento y su equipo sostiene que el músico se encuentra bien.
Rod Stewart y su despedida de las grandes giras
One Last Time comenzó en 2024 y fue presentada como una etapa de despedida de las grandes giras internacionales del artista. Sin embargo, Stewart ha matizado en diferentes ocasiones que reducir sus extensas giras no significa necesariamente abandonar la música o los escenarios.
A sus 81 años, el británico continúa siendo una de las figuras más reconocidas del rock y el pop. Su carrera abarca más de seis décadas y canciones que se convirtieron en clásicos internacionales.