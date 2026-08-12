Eclipse solar total en vivo, 12 de agosto 2026

Se acerca el momento más esperado: el primer eclipse solar total visible en la península Ibérica desde hace 114 años, y tiene lugar este 12 de agosto de 2026.
"Es el momento de olvidarse de las pantallas, de mirar hacia arriba, de mirar a nuestro alrededor y concentrase solo en nuestras emociones. Es también el momento de notar esa comunión de sentir que todos miramos al mismo punto, bajo la misma sombra de la Luna", dijo Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional y exdirector del de Yebes.
¿Qué ocurre y a qué hora?
El eclipse solar total comenzó, como parcial, a las 09:34 (hora de Guatemala) en el mar de Bering, un fenómeno astronómico fascinante que tendrá una duración global de 264 minutos (algo menos de cuatro horas y media) y terminará en el océano Atlántico.
La franja de totalidad atravesará el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia, cruzará el océano Atlántico y se adentrará en la península ibérica, cruzándola de oeste a este.
El máximo del eclipse se producirá a las 11:46 (hora de Guatemala) cerca de Islandia, donde la duración de la totalidad se prolongará durante 2 minutos y 18 segundos, un tiempo superior al que se registrará en la amplia franja que atravesará España.
En el caso español la totalidad será inferior a los dos minutos en todos los casos pero ocupará cerca del 40 % del territorio nacional y 'sobrevolará' hasta 23 capitales de provincia.
Las islas Baleares despedirán el eclipse total. En muchos lugares del este peninsular su final (ya en fase de parcialidad) no se podrá contemplar porque el Sol ya se habrá puesto en el horizonte. El resto de Europa y partes de América del Norte y África presenciarán solo un eclipse parcial.
Para quienes quieran seguir este acontecimiento desde Guatemala, sitios especializados ofrecen transmisiones en directo, con cobertura minuto a minuto, para poder presenciarlo en todo su esplendor. Uno de estos es el del Telescopio Espacial Slooh, que acompaña su transmisión con comentarios de expertos y mucha información relevante sobre el eclipse. La puedes ver aquí:
Secuencia sin precedentes
El de este 12 de agosto es el primero del trío de eclipses, una secuencia sin precedentes que sitúa a España como epicentro astronómico mundial durante tres años.
El segundo, el 2 de agosto de 2027, está considerado por la comunidad científica como el "eclipse del siglo" debido a su inusual duración máxima, con más de cuatro minutos de oscuridad total en algunas zonas del sur de España.
El tercero, el 26 de enero de 2028, dibujará un "anillo de fuego" sobre la península de suroeste a noreste.
*Con información de EFE