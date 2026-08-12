 Eclipse solar total en vivo, 12 de agosto 2026
Internacionales

EN VIVO: Mira el eclipse solar total de este 12 de agosto

El máximo del eclipse se producirá cerca de Islandia, donde la duración de la fase de totalidad se prolongará durante 2 minutos y 18 segundos. Síguelo en vivo aquí:

Compartir:
Eclipse, Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Eclipse / FOTO: Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Se acerca el momento más esperado: el primer eclipse solar total visible en la península Ibérica desde hace 114 años, y tiene lugar este 12 de agosto de 2026.

"Es el momento de olvidarse de las pantallas, de mirar hacia arriba, de mirar a nuestro alrededor y concentrase solo en nuestras emociones. Es también el momento de notar esa comunión de sentir que todos miramos al mismo punto, bajo la misma sombra de la Luna", dijo Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional y exdirector del de Yebes.

¿Qué ocurre y a qué hora?

El eclipse solar total comenzó, como parcial, a las 09:34 (hora de Guatemala) en el mar de Bering, un fenómeno astronómico fascinante que tendrá una duración global de 264 minutos (algo menos de cuatro horas y media) y terminará en el océano Atlántico.

La franja de totalidad atravesará el océano Ártico, el noreste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia, cruzará el océano Atlántico y se adentrará en la península ibérica, cruzándola de oeste a este.

El máximo del eclipse se producirá a las 11:46 (hora de Guatemala) cerca de Islandia, donde la duración de la totalidad se prolongará durante 2 minutos y 18 segundos, un tiempo superior al que se registrará en la amplia franja que atravesará España.

En el caso español la totalidad será inferior a los dos minutos en todos los casos pero ocupará cerca del 40 % del territorio nacional y 'sobrevolará' hasta 23 capitales de provincia.

Foto embed
Eclipse solar total de este 12 de agosto - EFE

Las islas Baleares despedirán el eclipse total. En muchos lugares del este peninsular su final (ya en fase de parcialidad) no se podrá contemplar porque el Sol ya se habrá puesto en el horizonte. El resto de Europa y partes de América del Norte y África presenciarán solo un eclipse parcial.

Para quienes quieran seguir este acontecimiento desde Guatemala, sitios especializados ofrecen transmisiones en directo, con cobertura minuto a minuto, para poder presenciarlo en todo su esplendor. Uno de estos es el del Telescopio Espacial Slooh, que acompaña su transmisión con comentarios de expertos y mucha información relevante sobre el eclipse. La puedes ver aquí:

Secuencia sin precedentes

El de este 12 de agosto es el primero del trío de eclipses, una secuencia sin precedentes que sitúa a España como epicentro astronómico mundial durante tres años.

El segundo, el 2 de agosto de 2027, está considerado por la comunidad científica como el "eclipse del siglo" debido a su inusual duración máxima, con más de cuatro minutos de oscuridad total en algunas zonas del sur de España.

El tercero, el 26 de enero de 2028, dibujará un "anillo de fuego" sobre la península de suroeste a noreste.

*Con información de EFE

En Portada

Morfin habla del ciberataque a la CC: No hay sistema perfectot
Nacionales

Morfin habla del ciberataque a la CC: "No hay sistema perfecto"

07:49 AM, Ago 12
Picop que trasladaba a estudiantes cae a barranco en San Marcost
Nacionales

Picop que trasladaba a estudiantes cae a barranco en San Marcos

11:37 AM, Ago 12
Detienen a presuntos pandilleros implicados en ataque en zona 6t
Nacionales

Detienen a presuntos pandilleros implicados en ataque en zona 6

09:35 AM, Ago 12
EN VIVO: Mira el eclipse solar total de este 12 de agostot
Internacionales

EN VIVO: Mira el eclipse solar total de este 12 de agosto

11:16 AM, Ago 12
Descubre los impresionantes eventos astronómicos de agosto que podrás ver desde Guatemalat
Nacionales

Descubre los impresionantes eventos astronómicos de agosto que podrás ver desde Guatemala

11:12 AM, Ago 12

Temas

Mundial 2026GuatemalaDestacadasFútbolArgentina#ViralesMundial2026FIFANoticias de GuatemalaEstados UnidosEspañaMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar