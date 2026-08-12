 Jenna Ortega genera preocupación por su cambio físico reciente
Farándula

Jenna Ortega desata caos y preocupación por su aspecto físico

Son varias las celebridades que están impactando por su drástico cambio, mostrando una extrema delgadez, como Ariana Grande, Kelly Osbourne, Demi Moore y ahora la protagonista de Merlina.

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Jenna Ortega, Instagram
Jenna Ortega / FOTO: Instagram
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La reciente aparición de Jenna Ortega en una entrevista para la revista Esquire ha desatado una ola de preocupación en redes sociales, donde su aspecto físico generó comparaciones inmediatas con Ariana Grande y reavivó un intenso debate sobre los estándares de belleza en Hollywood.

Las imágenes de la conversación se viralizaron rápidamente en X, provocando comentarios alarmados de usuarios que notaron un cambio significativo en su figura.

Usuarios de la plataforma X expresaron su inquietud al comparar fotografías actuales de Jenna Ortega con imágenes de 2025. Comentarios como

  • "La próxima Ariana Grande"
  • "Estoy genuinamente preocupado por lo que está pasando con esa chica, Ortega"
  • "Gente, ¿dónde están los padres de esta chica? Espero que esté cuidándose"
  • "Sí, yo también me quedé en shock. La situación se está poniendo preocupante", evidenciando la magnitud de la alarma colectiva.

La comparación con Ariana Grande no fue casual. La cantante ha estado en el ojo del huracán por su propia apariencia física durante años, llegando a declarar públicamente que la figura que muchos recordaban con nostalgia correspondía, en realidad, a un período poco saludable de su vida.

En 2023, Ariana Grande advirtió que no se debe asumir el estado de salud de alguien basándose únicamente en su aspecto.

Recientemente, en 2026, su presencia durante la promoción de su era Petal volvió a encender las especulaciones, un mensaje que resuena fuertemente en el caso de Jenna Ortega.

El debate sobre la delgadez extrema en Hollywood

Ariana Grande se ha convertido, para muchos, en un símbolo de una discusión más amplia sobre la delgadez extrema, la cultura de las celebridades y el aparente retroceso del movimiento de positividad corporal.

Ante la situación de Jenna Ortega, varios seguidores replicaron esta perspectiva, señalando que "Hollywood ha vuelto a exigir la estética de piel y huesos" y lamentando: "Y joder, habíamos avanzado tanto".

Ni Ortega ni Grande han confirmado públicamente sufrir trastornos alimenticios. La estrella de "Merlina" tampoco se ha pronunciado sobre el uso de medicamentos para la pérdida de peso, aunque esta discusión dominó los comentarios sobre su reciente aparición.

Este escenario pone en tensión la preocupación legítima por los estándares de belleza y el mismo escrutinio sobre los cuerpos femeninos que las celebridades han pedido detener durante años.

El contexto de esta discusión es relevante. Entre principios de 2024 y principios de 2025, alrededor de 1,6 millones de adultos en Inglaterra, Gales y Escocia utilizaron compuestos GLP-1 para bajar de peso. 

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