 José Chic responde a denuncia presentada por el COG
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Diputado José Chic responde a denuncia presentada por el COG

José Chic respondió a la denuncia presentada por el Comité Olímpico Guatemalteco y defendió las citaciones realizadas para fiscalizar el uso de recursos públicos.

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Foto de archivo del diputado José Chic - Bancada VOS
Foto de archivo del diputado José Chic / FOTO: Bancada VOS
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El diputado José Chic respondió este miércoles a la denuncia presentada por el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE). La institución deportiva señaló que el legislador habría excedido sus facultades de fiscalización y lo acusó de una serie de delitos, entre ellos simulación de delito, amenazas, calumnia, injuria, difamación, resistencia, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, además de una presunta campaña electoral anticipada.

La denuncia se conoció el martes, luego de que el COG informara públicamente sobre las acciones legales contra el congresista. Según explicó la institución, durante una citación realizada por Chic se presentó un oficio para solicitar aclaraciones sobre algunas inconsistencias en la convocatoria, pero el diputado se habría negado a recibir el documento. Un día después, Chic compareció ante los medios de comunicación en el Congreso de la República, acompañado por el diputado Orlando Blanco, de la bancada VOS, para fijar su postura sobre el caso.

Diputado Chic responde al Comité Olímpico Guatemalteco

Chic aseguró que las acciones de fiscalización no fueron improvisadas y que la denuncia surgió después de varias citaciones al gerente general del COG, Gerardo Estrada Mayorga, para que rindiera cuentas sobre la utilización de recursos destinados a los Juegos Centroamericanos 2025. "Esta fiscalización no fue improvisada como la quieren hacer ellos. Aquí tenemos la línea de tiempo de las fiscalizaciones; aquí están incluso las notas de citación con los sellos de recibido de la primera citación, de la gerencia de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y del Comité Olímpico Guatemalteco", afirmó el legislador.

El diputado sostuvo que, durante la primera citación, ni el gerente del COG ni el de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) acudieron a la convocatoria. Según Chic, en su lugar se presentaron otros funcionarios que no pudieron explicar la ejecución de más de Q20 millones relacionados con los recursos bajo fiscalización. "En esta primera citación solo se hacen representar por algunos gerentes que tampoco pudieron explicar cómo fue la ejecución de esos más de 20 millones de quetzales que no han podido ser registrados", señaló. Agregó que posteriormente realizó una segunda citación y que, ante la falta de respuestas, se llevó a cabo una tercera convocatoria.

Sobre la denuncia presentada en su contra, Chic cuestionó que Gerardo Estrada Mayorga haya presentado acciones legales por hechos en los que, según su versión, no fue víctima ni participó directamente. "Primero, decirle al gerente Estrada Mayorga que el derecho penal es personalísimo y, para denunciar un hecho, es necesario que le conste o que lo haya sufrido", manifestó. El diputado fue más allá y afirmó: "El problema es que el gerente está denunciando hechos de los cuales ni fue víctima ni tampoco participó".

Finalmente, Chic sostuvo que la fiscalización continuará y defendió la necesidad de que los funcionarios públicos rindan cuentas sobre el uso de los recursos estatales. "Como funcionarios públicos no es solo de llamar a la violencia, es de tener la certeza de que lo que va a funcionar hoy son hechos que realmente..." indicó, antes de concluir sus declaraciones sobre el tema.

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Diputado José Chic -

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