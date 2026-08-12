 Picop que trasladaba a estudiantes cae a barranco en San Marcos
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Picop que trasladaba a estudiantes cae a barranco en San Marcos

Tras el percance, se confirmó el fallecimiento de un menor de edad y varios resultaron heridos.

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Área donde cayó a un barranco el picop donde viajaban estudiantes en San Marcos., Bomberos Municipales Departamentales
Área donde cayó a un barranco el picop donde viajaban estudiantes en San Marcos. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales
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Un vehículo tipo picop se precipitó este miércoles, 12 de agosto, a un barranco de aproximadamente 70 metros de profundidad en el caserío La Vega, San Miguel Ixtahuacán, San Marcos. En el automotor viajaban 17 personas, en su mayoría menores de edad, quienes se dirigían a participar en un encuentro deportivo.

Elementos de las estaciones de Bomberos Municipales Departamentales de San Miguel Ixtahuacán, Tejutla, Concepción Tutuapa y Sipacapa acudieron al lugar para brindar asistencia a las víctimas.

Varios de los heridos fueron trasladados inicialmente a la emergencia del Centro de Atención Integral Materno Infantil (CAIMI) de San Miguel Ixtahuacán, donde recibieron atención médica y fueron estabilizados. Posteriormente, fueron trasladados a la emergencia del Hospital Nacional de San Marcos.

En el lugar del accidente quedó el cuerpo de un menor de edad, quien falleció como consecuencia del percance. Los socorristas procedieron a notificar a las autoridades correspondientes para las diligencias de ley.

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