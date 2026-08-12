 Detienen a presuntos pandilleros implicados en ataque en zona 6
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Detienen a presuntos pandilleros implicados en ataque en zona 6

Durante el operativo, la PNC incautó cuatro pistolas, una subametralladora, chalecos antibalas y una gran cantidad de municiones.

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. / FOTO: PNC
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Cuatro presuntos integrantes del Barrio 18 fueron capturados y un adolescente de 17 años fue remitido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), luego de una persecución relacionada con un ataque armado registrado en la zona 6 de la capital.

El operativo estuvo a cargo de agentes de la comisaría 12, quienes localizaron a los sospechosos en la 9a calle y 14 avenida de la colonia Martinico 1, zona 6. Según las autoridades, los individuos serían los presuntos responsables de un ataque ocurrido en la 13 avenida y 9a calle, donde un hombre de 26 años resultó herido de bala.

Los detenidos fueron identificados como José Guillermo Fajardo Palacios, de 24 años, alias "Gruñón", quien registra un antecedente por portación ilegal de arma de fuego en 2022; Janfri Osiel Estuardo Canizales, de 19 años, alias "Janfri"; Luis Antonio Mazariegos Hernández, de 18 años, alias "Tortuga"; y Winiger Leonel Ciego Blanco, de 23 años, alias "Calimba", quien registra un antecedente por robo de terminal móvil este año.

Junto con ellos fue remitido un adolescente de 17 años ante el Juzgado de Menores en Conflicto con la Ley Penal.

Armas y municiones incautadas

Durante el procedimiento, los agentes localizaron un automóvil en el que, según la PNC, los sospechosos intentaban escapar. En el vehículo fueron encontrados cuatro pistolas calibre 9 milímetros, una subametralladora Mini Uzi del mismo calibre con dos cargadores, dos chalecos antibalas, tres teléfonos celulares y una considerable cantidad de municiones.

Las autoridades indicaron que tres de las pistolas incautadas tienen reporte de robo en hechos ocurridos en la zona 9, Jutiapa e Izabal, respectivamente.

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