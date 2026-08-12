Ferran Torres no se presenta a los entrenos del Barça

Ferran Torres no se presentó este miércoles a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para iniciar la pretemporada con el Barcelona, pese a que estaba citado junto al resto de los internacionales españoles. El delantero cuenta con autorización del club azulgrana para ausentarse y avanzar en el cierre de su fichaje por el París Saint-Germain (PSG), operación que se encuentra en su recta final.
El atacante debía reincorporarse al trabajo junto a Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo y Lamine Yamal, los otros internacionales españoles que todavía disfrutaban de sus vacaciones y que sí regresaron este miércoles a la disciplina del conjunto catalán. Sin embargo, la situación de Ferran es diferente debido a las avanzadas negociaciones entre el Barcelona y el club parisino.
Ferran Torres apunta al PSG
El acuerdo por el traspaso del delantero, autor del gol de España en la final del Mundial, está muy cerca de concretarse. El Barcelona recibiría alrededor de 55 millones de euros por la operación, una cifra que ha llevado a las partes a considerar que lo más conveniente es que Ferran no vuelva a ejercitarse con la camiseta azulgrana mientras se ultiman los detalles de su salida.
Mientras tanto, el equipo dirigido por Hansi Flick tiene programada una doble sesión de entrenamiento para este miércoles. Los futbolistas internacionales recién reincorporados realizarán durante estos primeros días un trabajo específico, mientras el Barcelona continúa con su preparación de pretemporada y espera resolver definitivamente el futuro de Ferran Torres.