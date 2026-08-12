Jennifer López muestra su abdomen a los 57 años de impacto

Jennifer López sorprendió nuevamente a sus seguidores al compartir en Instagram una sesión de fotos donde, a sus 57 años, presume su figura con un look de inspiración pin-up.
La cantante y actriz lució un conjunto marfil de dos piezas, acompañado por accesorios que evocan la estética de los años 50 y resaltan su trabajado abdomen.
Las imágenes muestran a Jennifer López posando frente a un perchero con un sujetador satinado tipo balconette y una prenda inferior de talle bajo.
La revista Harper’s Bazaar describió el atuendo como lencería, mientras que otros portales como The Sun lo definieron como un bikini de dos piezas con claro aire vintage.
Completó el look con zapatos blancos de tacón bajo y estampado de lunares, gafas de sol redondas, un bolso blanco cuadrado y un pañuelo de encaje en la cabeza.
En otra postal, la estrella aparece vistiendo un vestido blanco playero con escote pronunciado, tirantes finos y aberturas en pecho y falda.
"La temporada de Leo continúa", escribió junto a las imágenes, en alusión a su signo zodiacal y recordando a sus seguidores que recientemente celebró su cumpleaños número 57.
Reacciones
La publicación generó miles de comentarios, entre ellos el de Jessica Alba, quien reaccionó con emojis de corazón y fuego. Varios usuarios elogiaron a Lopez como referente de belleza y destacaron su figura.
El carrusel llegó poco después de que Jennifer López compartiera escenas de sus vacaciones familiares en Italia, donde disfrutó un viaje por carretera junto a sus mellizos, Max y Oskar, de 18 años, previo a que inicien la universidad.
"De viaje por carretera con mis cocos antes de que se vayan a la universidad", escribió mostrando el emotivo momento que vive como madre.
Jennifer López ha destacado el esfuerzo de sus hijos durante sus años escolares y se mostró orgullosa de que ambos hayan ingresado a todas las universidades a las que postularon, incluso consiguiendo becas. La cantante subrayó la importancia de que sigan sus sueños y se conviertan en buenas personas:
"Quiero que salgan ahí fuera. Quiero que hagan lo que les apetezca. Tienen grandes sueños. Tienen cosas que quieren hacer. Va a ser genial", afirmó.