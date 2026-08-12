Erika Eleniak de Baywatch lanza OnlyFans a los 56 años

Erika Eleniak, famosa por su papel como la salvavidas Shauni McClain en la icónica serie Baywatch, ha sorprendido al anunciar su debut en la plataforma OnlyFans a sus 56 años.
La estrella promete a sus seguidores contenido personal, sin filtros y, de manera particular, las tan solicitadas fotos de pies que muchos de sus fans han estado pidiendo.
Erika Eleniak, quien creció bajo los reflectores en la playa con el emblemático traje de baño rojo, ve este nuevo capítulo como un cierre de ciclo, pero con una diferencia fundamental: ahora ella tiene el control total sobre lo que comparte. En declaraciones a TMZ, la actriz afirmó:
"Básicamente, crecí en la playa con un traje de baño rojo, así que esto se siente como cerrar un círculo, excepto que ahora soy yo quien toma las decisiones".
Este paso representa para ella una oportunidad de mostrar una faceta más auténtica y directa de su vida.
Los suscriptores de su nueva cuenta pueden esperar una inmersión en la vida real de la actriz. "Los fans van a recibir mi vida real, mis fotos y videos personales, muchos días de playa y, sí, los pies que todos siguen pidiendo", detalló.
Su objetivo es ofrecer una conexión genuina con su audiencia, lejos de las imágenes cuidadosamente curadas que a menudo se ven en los medios tradicionales.
Un giro hacia la autenticidad y el control personal
Erika Eleniak enfatizó la importancia de la autenticidad en esta nueva etapa de su carrera. Explicó que, si bien ha sido conocida como "Erika de Baywatch" durante décadas, OnlyFans le permite revelar un lado de sí misma que el público nunca antes había visto.
"Es personal, juguetón y sin filtros; y si vinieron por los pies descalzos en la arena, les prometo que no se van a decepcionar", aseguró a TMZ, dejando claro el tipo de contenido que predominará en su perfil.
El anuncio oficial se realizó el pasado lunes a través de su cuenta de Instagram (@officialerikaeleniak), donde Eleniak reflexionó sobre su trayectoria.
"A los 56 años, estoy abrazando exactamente quién soy hoy", escribió. "De Baywatch a Playboy y todo lo que hubo en el medio, han estado conmigo a lo largo de tantos capítulos de mi vida y mi carrera. Ahora estoy abriendo uno completamente nuevo".
La artista añadió que esta iniciativa busca principalmente "divertirse, ser sin filtros, compartir fotos y videos exclusivos y, sobre todo, conectar directamente" con su audiencia. Es una propuesta que busca romper las barreras tradicionales entre la celebridad y el público, ofreciendo una experiencia más íntima y personalizada.