 Detienen a piloto de cisterna y agente de PNC tras accidente
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Piloto de cisterna y agente de PNC detenidos tras aparatoso accidente en Izabal

El percance vial dejó dos agentes de PNC fallecidos y tres heridos.

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El accidente vial dejó dos agentes de PNC fallecidos y tres heridos en Izabal., .
El accidente vial dejó dos agentes de PNC fallecidos y tres heridos en Izabal. / FOTO: .
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Dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fallecieron y otros tres resultaron heridos en un accidente de tránsito registrado el martes 11 de agosto, en el kilómetro 250, aldea Dourmond, Morales, Izabal. En seguimiento de este caso fueron capturadas dos personas.

De acuerdo con el reporte policial, los agentes retornaban de una comisión a bordo de la unidad policial IZA-140, asignada al núcleo de reserva de la Comisaría 61 de Izabal, cuando fueron embestidos por un vehículo tipo cisterna color blanco.

En el lugar fallecieron los agentes Rony Vitelio Cortez López y Brandon Marcelo Camo Soloman, quienes quedaron debajo del cabezal de la cisterna.

Mientras que los agentes Néstor Quintino Guevara Salazar, Oscar Danilo Pineda Gómez y Oliver Dagoberto León Sanabria resultaron heridos y fueron trasladados por Bomberos Voluntarios al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Morales.

Deberán esclarecer situación legal

Tras el accidente fueron detenidos Nery Sau Palala Contreras, de 53 años, piloto de la cisterna, y Oliver Dagoberto León Sanabria, agente de la PNC y conductor de la unidad policial involucrada. Ambos fueron puestos a disposición del Juzgado de Morales, Izabal.

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