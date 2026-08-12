 La Casa de los Famosos: Habitantes Obligadas a Bañarse al Aire Libre
Farándula

Habitantes de LCDLF fueron obligadas a bañarse el aire libre

Ximena Herrera y Mariana Ochoa están recluidas en “El Exilio”, dentro de La Casa de los Famosos, es un espacio reducido y con condiciones precarias.

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La producción de La Casa de los Famosos México 2026 sorprendió a la audiencia con una nueva y controversial dinámica: "El exilio".

En este espacio, dos de las participantes eliminadas se vieron obligadas a enfrentar condiciones precarias, incluyendo la necesidad de bañarse al aire libre.

Este inusual suceso generó un gran revuelo en redes sociales, aunque las implicadas lograron mantener su privacidad.

Tras las primeras dos semanas de competencia en La Casa de los Famosos México 2026, las personalidades eliminadas fueron Mariana, en la primera semana, y Ximena Herrera, en la segunda.

Ambas fueron trasladadas a "El exilio", una zona especial diseñada para darles una segunda oportunidad de regresar al programa.  

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Exilio La Casa de los Famosos - Facebook

La estancia en "El exilio" no solo implicó un espacio reducido e incómodo, sino también desafíos significativos en cuanto a la higiene personal.

Las participantes se encontraron con un baño rudimentario que las obligó a buscar alternativas para su aseo diario, lo que las llevó a tomar una decisión que capturó la atención de todos.

El baño al aire libre

Durante la jornada del lunes, un video se viralizó rápidamente en las plataformas digitales, mostrando a Mariana y Herrera bañándose al aire libre. La situación, grabada para la transmisión 24/7 del reality, requirió de un esfuerzo coordinado entre ambas para preservar su intimidad.

Las participantes demostraron gran ingenio y compañerismo al utilizar una manta grande para cubrirse mutuamente.

Mientras Herrera se aseaba, Mariana sostenía firmemente la tela, asegurándose de que su compañera estuviera protegida de las cámaras. Esta dinámica se repitió cuando Mariana tomó su turno, con Herrera brindándole la misma protección.

A pesar de la exposición y la preocupación inicial de los espectadores, no se registró ningún descuido o incidente que comprometiera la privacidad de las concursantes. 

La situación puso de manifiesto las extremas condiciones a las que la producción de La Casa de los Famosos somete a sus participantes, buscando generar contenido y mantener la tensión en el programa. 

La noche del martes 11 de agosto fue crucial para definir el destino de las exiliadas. La expectativa era alta, ya que el regreso de una de ellas a la casa principal podría cambiar drásticamente el rumbo de La Casa de los Famosos México 2026.

Además de la decisión sobre las exiliadas, se confirmó que Fede Vigevani abandonaría el programa, un evento que sin duda impactaría emocionalmente a los demás habitantes que permanecían en la casa principal.

Finalmente, los conductores del programa hicieron el esperado anuncio: Mariana fue la participante que logró regresar a la competencia. Su retorno promete inyectar una nueva energía y estrategia al juego, mientras que Herrera, a pesar de su esfuerzo en "El exilio", no obtuvo la oportunidad de reingresar.

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