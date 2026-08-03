Mariana Ochoa habla tras eliminación de La Casa de los Famosos

Mariana Ochoa rompió el silencio luego de convertirse en la primera eliminada de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026. La cantante, actriz y empresaria aseguró que abandona el reality con la conciencia tranquila y afirmó que prefiere salir en la primera semana antes que protagonizar una polémica que pudiera afectar su imagen pública.
La exintegrante de OV7 fue eliminada durante la primera gala de expulsión del programa, un resultado que tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, quienes esperaban verla avanzar varias semanas dentro de la competencia.
Una eliminación que no dio por imposible
Tras abandonar la casa, Mariana Ochoa participó en la Post Gala, donde conversó con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff sobre su experiencia en el reality.
La cantante confesó que nunca se sintió completamente segura de permanecer en la competencia y que, desde el inicio, sabía que cualquier participante podía abandonar el programa en la primera semana.
"En mi cabeza había duda todo el tiempo, nunca pensé que iba a ser yo la que se iba a quedar o que yo iba a ser la que se iba a ir. Siempre supe que todo podía pasar y no di nada por hecho", expresó.
Sus declaraciones reflejaron que llegó preparada para cualquier escenario y que la eliminación nunca estuvo fuera de sus posibilidades.
"Más vale una salida a tiempo que una funada para toda la vida"
La frase que más llamó la atención durante la entrevista fue la reflexión que hizo sobre su paso por el reality.
Mariana Ochoa aseguró sentirse tranquila con la forma en la que actuó durante los días que permaneció dentro de la casa, dejando claro que nunca estuvo dispuesta a sacrificar sus principios por generar polémica.
"Entonces estoy tranquila, más vale una salida a tiempo que una funada para toda la vida", afirmó.
Sus palabras rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde muchos usuarios interpretaron el comentario como una crítica a las estrategias que algunos participantes suelen adoptar para mantenerse dentro del programa.
Advierte que lo más difícil apenas comienza
Aunque ya quedó fuera de la competencia, Mariana aseguró que seguirá atenta al desarrollo del reality y aprovechó para enviar un mensaje a quienes continúan dentro de la casa.
La artista afirmó que la verdadera dificultad comienza conforme avanzan las semanas, cuando aparecen las traiciones, las alianzas y las diferencias entre los habitantes.
"Yo le deseo mucho éxito a esta temporada, ya lo empezó a tener, pero también mucha inteligencia a cada uno de mis compañeros porque se empieza a poner más difícil, porque empiezan las traiciones, los videos del cine donde hablaste mal del otro a sus espaldas y esas cosas me hubieran movido mucho", comentó.
Una carrera consolidada fuera de los realities
Mariana Ochoa es una de las figuras más conocidas del entretenimiento mexicano. Alcanzó gran popularidad como integrante de OV7, grupo con el que cosechó numerosos éxitos desde la década de los noventa y que posteriormente protagonizó varios reencuentros.
Además de su carrera musical, ha trabajado como actriz, conductora, empresaria y creadora de contenido, participando en programas de televisión, obras de teatro y distintos proyectos de entretenimiento.
Su ingreso a La Casa de los Famosos México representó un nuevo reto profesional, al mostrar una faceta mucho más personal frente al público.