 Gwyneth Paltrow debuta en TikTok con video inesperado
Farándula

Gwyneth Paltrow sorprende al debutar en tiktok con peculiar video sin ropa

Luego de su atrevido video promocionando el gel de baño que lanzó con su marca Goop, la actriz vuelve a ser el centro de la atención con su audaz ingreso a la red social de videos.

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Gwyneth-Paltrow,
Gwyneth-Paltrow / FOTO:
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Gwyneth Paltrow ha llegado a la plataforma de videos cortos TikTok con una entrada que ha captado la atención de millones, presentando su cuenta personal con un video cargado de humor y momentos inesperados.

La ganadora del Oscar optó por una presentación poco convencional, alejándose de los anuncios tradicionales para ofrecer una pieza que ya se ha vuelto viral.

El viernes pasado, Gwyneth Paltrow compartió su primer clip en la popular red social, un montaje que recopila escenas de sus viajes por Europa, cambios de vestuario y situaciones cómicas.

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La actriz, conocida por su papel en "Shakespeare in Love", sorprendió a sus seguidores al incluir una breve toma en la que aparece sin blusa, relajada en una cama, lo que generó un gran revuelo entre los usuarios.

Bajo la descripción "Al parecer ahora estoy en TikTok", la publicación se difundió rápidamente, también compartida en sus historias de Instagram.

El video es una serie de viñetas grabadas en diversas locaciones europeas, incluyendo París, Italia, un museo, un barco, un helicóptero y un avión, mostrando la versatilidad y el estilo de vida de la empresaria.

A lo largo del clip, la protagonista alterna entre el inglés, el francés y el italiano, mientras luce una variedad de atuendos y accesorios, destacando una colección de gafas. La producción del video simula una parodia sobre el proceso de creación de contenido para redes sociales, con Paltrow intentando encontrar la fórmula perfecta para su debut en TikTok, cambiando de escenario y estilo frente a la cámara.

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Gwyneth Paltrow - TikTok

Más allá del cine

Aunque esta es la primera publicación desde su cuenta personal de TikTok, Gwyneth Paltrow ya tenía una presencia establecida en la plataforma a través de la cuenta oficial de Goop, su exitosa compañía de estilo de vida fundada en 2008.

En ese espacio, se han compartido previamente videos promocionales de productos, recomendaciones y diversas campañas de la marca.

Desde la creación de Goop, Gwyneth Paltrow ha forjado una carrera paralela a la actuación, consolidándose como una figura influyente en el ámbito del bienestar, la belleza, el estilo de vida y el cuidado personal. 

Su creciente actividad en las redes sociales se alinea con recientes movimientos audaces. Hace apenas unas semanas, la actriz posó desnuda para otra campaña de Goop, generando gran repercusión al promocionar el último lanzamiento de belleza de la marca.

En aquel avance, Paltrow dejaba caer su toalla de forma dramática en un campo de flores silvestres, antes de que el logotipo de Goop Beauty apareciera fugazmente en pantalla, demostrando su disposición a romper esquemas.

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