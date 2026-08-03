 Federaciones comienzan a retirarle su respaldo a Infantino
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Las federaciones comienzan a retirarle su respaldo a Infantino

Infantino empezó a perder votos en Europa de cara a la elección presidencial de la FIFA para el ciclo 2027-2031, después de que una federación retirara públicamente su apoyo.

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA - EFE
Gianni Infantino, presidente de la FIFA / FOTO: Agencia EFE
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El respaldo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, comenzó a resquebrajarse luego de que la Federación de Gales anunciara públicamente que retirará su apoyo a la candidatura del dirigente para el ciclo 2027-2031. La decisión convierte al organismo galés en la primera asociación nacional en desmarcarse oficialmente del máximo dirigente del fútbol mundial, en medio de la controversia generada por la propuesta de vender una participación de los derechos comerciales de la Copa del Mundo a entidades privadas.

La postura de Gales quedó plasmada en un comunicado en el que cuestionó la gestión del presidente de la FIFA. "Los recientes fallos en la gobernanza, liderazgo, valores, gestión de equipos y comunicación nos ha llevado a una posición en la que el señor Infantino ha perdido la confianza de la federación galesa para continuar en este puesto en el fútbol. Fallar a la hora de poner los intereses del fútbol primero es un error que no podemos aceptar", expresó el organismo, marcando un distanciamiento sin precedentes desde que Infantino asumió el cargo en 2016.

Infantino contra las cuerdas

La polémica se originó después de que la FIFA presentara el pasado miércoles un proyecto para vender el 20 % de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial destinada a gestionar las operaciones comerciales y la organización de eventos, entre ellos la Copa del Mundo, el activo más importante del ente rector del fútbol. Sin embargo, la iniciativa encontró una fuerte resistencia apenas un día después, cuando la UEFA rechazó la propuesta y advirtió que sus asociaciones nacionales no participarían en las competiciones organizadas por la FIFA si el plan seguía adelante.

La presión ejercida por las federaciones europeas terminó por surtir efecto. El viernes, Gianni Infantino confirmó que la FIFA desistía de crear la nueva filial comercial. En un comunicado, el dirigente aseguró que la decisión fue tomada después de "escuchar atentamente a todas las partes". Aunque el proyecto quedó archivado, el episodio dejó en evidencia el creciente descontento de varias federaciones con el liderazgo del presidente de la FIFA y abre interrogantes sobre el respaldo con el que contará de cara al próximo proceso electoral.

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA - EFE

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