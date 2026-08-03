 Protesta de exmilitares en los alrededores del Congreso
Nacionales

Exmilitares protestan en alrededores del Congreso

Los manifestantes permanecen sobre la 8ª avenida de la zona 1.

Compartir:
Manifestación de exmilitares en alrededores del Congreso el lunes, 3 de agosto de 2026., Dayana Rashón/EU
Manifestación de exmilitares en alrededores del Congreso el lunes, 3 de agosto de 2026. / FOTO: Dayana Rashón/EU
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un grupo de manifestantes mantiene presencia este lunes, 3 de agosto, en los alrededores del Congreso de la República, específicamente sobre la 8ª avenida de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, por lo cual se registran complicaciones para la circulación vehicular.

Se trata de integrantes de la Asociación de exsoldados y especialistas del Ejército de Guatemala, Discapacitados de Guerra (Adegua) que realizan un plantón con el objetivo de expresar una serie de peticiones a los diputados.

"Solicitamos que en reunión de junta directiva y jefes de bloques del Congreso se agenden las iniciativas de ley número 6565 y número 6623", se lee en algunas de las pancartas que portan los ciudadanos que se sumaron esta protesta.

Debido a esta situación se registran complicaciones viales en este tramo, por lo cual las autoridades hicieron un llamado a los usuarios a tomar las precauciones necesarias y buscar rutas alternas.

Reciente protesta

Grupos de patrulleros de la Autodefensa Civil y veteranos militares llevaron a cabo manifestaciones el pasado martes, 28 de julio, en la Ciudad de Guatemala, lo cual impactó en la movilidad vehicular en distintos sectores del Centro Histórico.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) detalló que los ciudadanos hicieron recorridos en distintas calles y avenidas hasta llegar a los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura, Casa Presidencial y el Congreso de la República.

El objetivo de esta medida de hecho era exigir la aprobación de la iniciativa 6570, que propone la Ley de Dignificación Histórica para los Exintegrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil.

Uno de los dirigentes que permanecía en los alrededores de la sede del Legislativo explicó que si no hay avances en cuanto al proceso de aprobación de la referida normativa se podrían tomar otras medidas de hecho.

 "Los patrulleros van a salir a bloquear al país a nivel nacional, no es solo departamentos. Aquí están los líderes de los 22 departamentos y sus municipios. Nosotros venimos a exigir a los diputados que hagan su trabajo, caso contrario el diálogo ya lo agotamos", expresó.

En Portada

Caravana de taxistas exige medidas ante el aumento del combustiblet
Nacionales

Caravana de taxistas exige medidas ante el aumento del combustible

09:43 AM, Ago 03
Exmilitares protestan en alrededores del Congresot
Nacionales

Exmilitares protestan en alrededores del Congreso

10:36 AM, Ago 03
Volcán de Fuego mantiene actividad eruptiva con emisión de cenizat
Nacionales

Volcán de Fuego mantiene actividad eruptiva con emisión de ceniza

08:54 AM, Ago 03
Baja Verapaz: Capturan a señalado de dañar sede del MP e intentar incendiar venta de gast
Nacionales

Baja Verapaz: Capturan a señalado de dañar sede del MP e intentar incendiar venta de gas

11:45 AM, Ago 03
Las federaciones comienzan a retirarle su respaldo a Infantinot
Deportes

Las federaciones comienzan a retirarle su respaldo a Infantino

08:20 AM, Ago 03

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalaArgentinaFIFAEstados UnidosuniversofutbolEspañaMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar