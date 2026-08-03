Protesta de exmilitares en los alrededores del Congreso

Un grupo de manifestantes mantiene presencia este lunes, 3 de agosto, en los alrededores del Congreso de la República, específicamente sobre la 8ª avenida de la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, por lo cual se registran complicaciones para la circulación vehicular.
Se trata de integrantes de la Asociación de exsoldados y especialistas del Ejército de Guatemala, Discapacitados de Guerra (Adegua) que realizan un plantón con el objetivo de expresar una serie de peticiones a los diputados.
"Solicitamos que en reunión de junta directiva y jefes de bloques del Congreso se agenden las iniciativas de ley número 6565 y número 6623", se lee en algunas de las pancartas que portan los ciudadanos que se sumaron esta protesta.
Debido a esta situación se registran complicaciones viales en este tramo, por lo cual las autoridades hicieron un llamado a los usuarios a tomar las precauciones necesarias y buscar rutas alternas.
Reciente protesta
Grupos de patrulleros de la Autodefensa Civil y veteranos militares llevaron a cabo manifestaciones el pasado martes, 28 de julio, en la Ciudad de Guatemala, lo cual impactó en la movilidad vehicular en distintos sectores del Centro Histórico.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) detalló que los ciudadanos hicieron recorridos en distintas calles y avenidas hasta llegar a los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura, Casa Presidencial y el Congreso de la República.
El objetivo de esta medida de hecho era exigir la aprobación de la iniciativa 6570, que propone la Ley de Dignificación Histórica para los Exintegrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil.
Uno de los dirigentes que permanecía en los alrededores de la sede del Legislativo explicó que si no hay avances en cuanto al proceso de aprobación de la referida normativa se podrían tomar otras medidas de hecho.
"Los patrulleros van a salir a bloquear al país a nivel nacional, no es solo departamentos. Aquí están los líderes de los 22 departamentos y sus municipios. Nosotros venimos a exigir a los diputados que hagan su trabajo, caso contrario el diálogo ya lo agotamos", expresó.