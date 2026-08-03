Valeria Márquez: audios y mensajes sobre amenazas de su ex

El caso del feminicidio de la influencer mexicana Valeria Márquez volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, revelara nuevos avances en la investigación.
Las declaraciones del funcionario provocaron que en redes sociales resurgieran audios, capturas de pantalla y publicaciones atribuidas a la creadora de contenido, en las que hablaba de amenazas, violencia psicológica y control por parte de una expareja.
Aunque estos materiales comenzaron a viralizarse nuevamente, las autoridades han aclarado que todavía forman parte del contexto del caso y no constituyen pruebas oficiales dentro de la investigación.
Un nuevo giro en el caso
Durante una conferencia, Omar García Harfuch informó que uno de los principales indicios apunta a que Francisco "N", hijo de Ramón Ángel "N", alias "R1", habría mantenido una relación sentimental con Valeria Márquez.
Según explicó el funcionario, la investigación establece que la joven habría sido amenazada en diversas ocasiones y que existen indicios de que el ahora prófugo habría solicitado organizar el feminicidio.
No obstante, Harfuch precisó que la carpeta de investigación continúa en integración y será la Fiscalía la encargada de presentar las pruebas correspondientes conforme avance el proceso judicial.
Los audios que volvieron a circular
Tras darse a conocer esta información, miles de usuarios comenzaron a compartir nuevamente un audio atribuido a Valeria Márquez que se difundió originalmente poco después de su asesinato.
En la grabación, una voz que presuntamente corresponde a la influencer relata una serie de comentarios despectivos que habría recibido por parte de quien entonces era su pareja sentimental.
En el audio se escucha cómo la joven afirma que era constantemente juzgada por su pasado sentimental y víctima de comentarios humillantes relacionados con su vida personal.
Asimismo, la voz señala que soportó actitudes de control, celos y maltrato emocional porque creía que aquella persona realmente la quería.
@newtiktokerlatino
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El material se viralizó inicialmente en TikTok durante mayo de 2025 y ahora volvió a cobrar relevancia tras los recientes avances del caso.
Una publicación que hoy vuelve a ser analizada
Además del audio, también resurgió una historia publicada en Instagram que fue ampliamente compartida después del crimen.
En esa publicación, atribuida a Valeria Márquez, la influencer responsabilizaba públicamente a una expareja de cualquier cosa que pudiera sucederle a ella o a su familia.
El mensaje también mencionaba que incluso había considerado abandonar la ciudad debido al temor que sentía.
La captura volvió a viralizarse después de las declaraciones de García Harfuch, aunque tampoco forma parte, hasta el momento, de las pruebas públicas presentadas por la Fiscalía.
Un caso que conmocionó a México
Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo de 2025 dentro de su salón de belleza Blossom The Beauty Lounge, ubicado en Zapopan, Jalisco.
El crimen ocurrió mientras realizaba una transmisión en vivo en redes sociales, hecho que conmocionó al país y convirtió el caso en uno de los feminicidios más mediáticos de los últimos años.
Desde el inicio, la investigación fue abierta bajo el protocolo de feminicidio y ha incluido diversas líneas de investigación relacionadas con el entorno personal de la joven.
La investigación continúa
Las autoridades mexicanas mantienen la búsqueda de Francisco "N", quien continúa prófugo, mientras avanzan las diligencias derivadas de la captura de Ramón Ángel "N", alias "R1".
De acuerdo con García Harfuch, la información obtenida durante las investigaciones ha permitido fortalecer la carpeta del caso y abrir nuevas líneas para esclarecer el feminicidio.
Por ahora, tanto la Fiscalía como la Secretaría de Seguridad han insistido en que las indagatorias siguen en curso y que será el proceso judicial el que determine las responsabilidades correspondientes con base en las pruebas reunidas.