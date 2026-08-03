 Ferran Torres pone en duda su continuidad en Barcelona
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Ferran Torres pone en duda su continuidad en Barcelona

El campeón del mundo con España reveló en 'Today' de NBC que aún analiza su próximo paso: “Estoy esperando tomar la decisión correcta”, aseguró.

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Celebración de Ferran Torres en la final del Mundial - EFE
Celebración de Ferran Torres en la final del Mundial / FOTO: Agencia EFE
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El delantero del FC Barcelona, Ferran Torres, mantiene en suspenso su futuro profesional tras reconocer que todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre sus próximos pasos. El atacante valenciano aseguró que, aunque tiene contrato vigente con el conjunto azulgrana hasta el 30 de junio de 2027, en el fútbol pueden surgir cambios inesperados y espera elegir la opción más adecuada para su carrera.

"Estoy esperando tomar la decisión correcta. Todavía no lo sé", declaró Ferran durante una entrevista con el programa ‘Today Show’ de la cadena NBC, al ser consultado sobre su situación contractual. El jugador dejó abierta la posibilidad de continuar en el Barcelona o analizar otras alternativas, entre ellas un posible interés del París Saint-Germain.

Ferran Torres deja todo en suspenso

Al ser cuestionado sobre si existe un club de sus sueños, el futbolista evitó señalar un destino específico y respondió con una frase que refleja su prioridad personal: "Mi sueño es ser feliz". Ferran, quien continúa disfrutando de sus vacaciones, se incorporará a la pretemporada del Barcelona la próxima semana para comenzar la preparación de la nueva campaña.

El nombre de Ferran Torres ha cobrado especial protagonismo en las últimas semanas después de convertirse en una de las figuras de la selección española. El atacante fue el autor del gol que le dio a España el título mundial tras vencer 1-0 a Argentina el pasado 19 de julio en el MetLife Stadium, un momento que aumentó la atención sobre su presente y su futuro deportivo.

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Celebración de Ferran Torres en la final del Mundial - Agencia EFE

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