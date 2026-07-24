 Ferran Torres y Marcos Llorente: Cariño en Vacaciones Ibiza
Farándula

Ferran Torres y Marcos Llorente captados muy cariñosos durante sus vacaciones en Ibiza

Las vacaciones de los futbolistas españoles dieron de qué hablar luego de que se revelaran unas imágenes donde ambos están sin camisa y en una actitud comprometedora.

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Ferran Torres y Marcos Llorente, EFE
Ferran Torres y Marcos Llorente / FOTO: EFE
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Ferran Torres y Marcos Llorente eligieron Ibiza como destino para desconectarse luego de conquistar el Mundial, decisión que revolucionó la isla apenas se supo de su llegada.

El protagonista de la final al marcar el gol decisivo que otorgó a España su segunda estrella, Ferran Torres, compartió sus primeros momentos de relax junto a su amigo y compañero de Selección en uno de los lugares más exclusivos de la isla balear.

Ambos futbolistas se dejaron ver disfrutando de una comida con vista al mar en Cala Jondal, punto de encuentro reconocible entre quienes buscan privacidad y lujo en Ibiza. Su arribo no pasó desapercibido: los presentes ovacionaron a los campeones, quienes recibieron felicitaciones, saludos y solicitudes de fotos por parte de los clientes del lugar.

En una de las imágenes más compartidas, Ferran Torres aparece abrazando desde atrás a Llorente y dándole un beso en la mejilla.

Esta instantánea, rápidamente viralizada, generó múltiples interpretaciones: para algunos usuarios solo es una prueba de la estrecha amistad entre ambos, mientras que otros especularon sobre la orientación sexual del delantero español.

Las reacciones no tardaron en llegar y el debate se encendió entre quienes ven solo gestos de afecto tras el logro mundialista y quienes alimentan rumores acerca de una posible relación sentimental

Hasta ahora, ninguno de los dos futbolistas ha hecho declaraciones sobre las especulaciones en internet. Las fotos únicamente muestran momentos de su descanso juntos, sin confirmar nada sobre su vida privada.

Encuentros estelares 

La jornada de Ferran Torres y Marcos Llorente en Ibiza deparó una sorpresa adicional. Durante su visita al mismo local, tuvieron la oportunidad de coincidir con dos auténticas leyendas del deporte internacional: David Beckham, ícono del fútbol mundial, y Michael Jordan, la máxima figura del baloncesto.

Estas personalidades de talla global también eligieron el mismo exclusivo establecimiento para disfrutar de sus respectivas vacaciones en la isla, creando un punto de encuentro inesperado y memorable entre diferentes generaciones y disciplinas deportivas, en un ambiente de total relajación.

Ibiza se ha consolidado, en los últimos días, como el refugio predilecto para varios integrantes de 'La Roja' que buscan un merecido respiro.

Además de Ferran Torres y Marcos Llorente, otros talentos emergentes y consolidados como Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal también han sido avistados descansando en las paradisíacas costas ibicencas.

Después de semanas de máxima tensión competitiva, culminadas con la histórica victoria en el Mundial y una multitudinaria celebración en Madrid, los campeones han comenzado a disfrutar de un indispensable periodo de descanso y desconexión, recargando energías y celebrando su triunfo antes de afrontar futuros desafíos en sus carreras deportivas.

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Ferran Torres y Marcos Llorente - Instagram

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