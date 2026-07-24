Protestas en 12 puntos de la capital: tránsito afectado

Las autoridades de tránsito dieron a conocer que en al menos 12 puntos de la Ciudad de Guatemala se reporta la presencia de manifestantes que llevan a cabo caravanas, bloqueos y marchas. La mayoría de protestas están relacionadas con temas del alza al precio de los combustibles.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, indicó que dos buses amarillos con personas que realizarán una marcha se mantienen en el Periférico, bajo el puente La Bethania, en la zona 7. Hasta ahora, no se tiene bloqueo en el sector.
Mientras tanto, desde el Molino de las Flores salió una caravana de taxistas que se reunieron en la calzada Roosevelt y se movilizan hacia el Centro Histórico. Ocupan parcialmente la ruta, lo cual genera ciertas complicaciones para la movilidad vehicular en los tramos por donde avanzan.
"Ellos se dirige hacia el Periférico, en el puente El Trébol, para poder reunirse con otro grupo", explicó.
Otra caravana de taxistas avanza desde San Pedro Ayampuc, hacia la colonia El Rosario, en la zona 18 capitalina. También tienen previsto movilizarse hacia la zona 1 capitalina.
Asimismo, más taxistas organizados se presentaron a la 3ª avenida y 41 calle de la zona 8 y se encuentran esperando a los grupos que provienen de las calzara Roosevelt y Aguilar Batres para continuar con el recorrido.
En tanto, desde El Búcaro salió otra protesta protagonizada por conductores de vehículos de alquiler. Esta avanza por El Mezquital y la calzada Aguilar Batres, cerca de la 38 calle de la zona 12, rumbo al puente El Trébol.
Otros puntos con presencia de manifestantes
Montejo agregó que aproximadamente 20 vehículos tipo taxi están ubicados en la avenida Bolívar y 41 calle de la zona 8, a inmediaciones del puente El Trébol. En el área no se tiene un cierre total del tránsito.
Por aparte, un grupo de trasportistas con al menos 50 unidades se ubican en la calzada Aguilar Batres y 5ª calle de la zona 12, en el tramo hacia El Trébol.
En tanto, personas procedentes de Sololá realizan un plantón frente a la sede de la Corte de Constitucionalidad para expresar sus peticiones con respecto a un tema que es ajeno al tema de los combustibles. Los manifestantes no obstaculizan el paso vehicular.