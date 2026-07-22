 Abandonan cuerpos en Palencia y Ciudad de Guatemala
Nacionales

Abandonan cuerpos en Palencia y Ciudad de Guatemala

Los hallazgos se dieron en horas de la madrugada.

Compartir:
Área del hallazgo de parte de un cuerpo en la zona 8 capitalina., Bomberos Voluntarios
Área del hallazgo de parte de un cuerpo en la zona 8 capitalina. / FOTO: Bomberos Voluntarios
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Otros dos cuerpos de personas sin vida fueron abandonados por desconocidos en la vía pública en las últimas horas, según confirmaron las instituciones de socorro, que atendieron las emergencias en diferentes sectores de la Ciudad de Guatemala y el municipio de Palencia, en el departamento de Guatemala.

Durante horas de la madrugada de este miércoles, 22 de julio, se recibieron múltiples llamadas en la línea telefónica de los Bomberos Voluntarios para reportar la presencia de un cadáver en el kilómetro 42 de la ruta que conduce de San José Pinula hacia Palencia.

Víctor Gómez, vocero de la institución, explicó que el personal de la 127ª compañía se trasladó a ese sector para hacer la verificación correspondiente y constató que en una hondonada se encontraba un hombre fallecido. Su cuerpo estaba atado de pies y manos.

La víctima mortal no pudo ser identificada, solo se estableció que tenía aproximadamente 26 años de edad y vestía playera gris, chumpa y pantalón negros y calcetines blancos.

Segundo hallazgo

Los Bomberos Voluntarios también recibieron reportes acerca de la presencia de un cuerpo en la calzada Atanasio Tzul y 34 calle de la zona 8, Ciudad de Guatemala, por lo que el personal de la estación central movilizó unidades de emergencia a ese punto.

"Al centro de llamadas ingresaron alertas indicando que se encontraban restos humanos. Los técnicos en urgencias médicas efectuaron una búsqueda en el sector y localizaron en el arriate central parte de un cuerpo humano", explicó el portavoz de la entidad.

Los socorristas notificaron a las autoridades correspondientes para que implementaran las diligencias en seguimiento de ambos casos.

En Portada

Gobierno evaluará nuevo apoyo económico por alza de combustiblest
Nacionales

Gobierno evaluará nuevo apoyo económico por alza de combustibles

07:01 PM, Jul 21
Piden ayuda para guatemalteco herido por agentes del ICEt
Nacionales

Piden ayuda para guatemalteco herido por agentes del ICE

08:58 PM, Jul 21
Transportistas exigen al Gobierno frenar las extorsiones y atender el alza del combustiblet
Nacionales

Transportistas exigen al Gobierno frenar las extorsiones y atender el alza del combustible

04:18 PM, Jul 21
Herrera expresa preocupación por acceso a la educación en la Usac y pide acción de la PDHt
Nacionales

Herrera expresa preocupación por acceso a la educación en la Usac y pide acción de la PDH

03:00 PM, Jul 21
El portero mexicano Guillermo Ochoa anuncia su retirot
Universo Futbol

El portero mexicano Guillermo Ochoa anuncia su retiro

03:42 PM, Jul 21

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaGuatemalauniversofutbolMessiFIFAEstados UnidosInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar