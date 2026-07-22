Abandonan cuerpos en Palencia y Ciudad de Guatemala

Otros dos cuerpos de personas sin vida fueron abandonados por desconocidos en la vía pública en las últimas horas, según confirmaron las instituciones de socorro, que atendieron las emergencias en diferentes sectores de la Ciudad de Guatemala y el municipio de Palencia, en el departamento de Guatemala.
Durante horas de la madrugada de este miércoles, 22 de julio, se recibieron múltiples llamadas en la línea telefónica de los Bomberos Voluntarios para reportar la presencia de un cadáver en el kilómetro 42 de la ruta que conduce de San José Pinula hacia Palencia.
Víctor Gómez, vocero de la institución, explicó que el personal de la 127ª compañía se trasladó a ese sector para hacer la verificación correspondiente y constató que en una hondonada se encontraba un hombre fallecido. Su cuerpo estaba atado de pies y manos.
La víctima mortal no pudo ser identificada, solo se estableció que tenía aproximadamente 26 años de edad y vestía playera gris, chumpa y pantalón negros y calcetines blancos.
Segundo hallazgo
Los Bomberos Voluntarios también recibieron reportes acerca de la presencia de un cuerpo en la calzada Atanasio Tzul y 34 calle de la zona 8, Ciudad de Guatemala, por lo que el personal de la estación central movilizó unidades de emergencia a ese punto.
"Al centro de llamadas ingresaron alertas indicando que se encontraban restos humanos. Los técnicos en urgencias médicas efectuaron una búsqueda en el sector y localizaron en el arriate central parte de un cuerpo humano", explicó el portavoz de la entidad.
Los socorristas notificaron a las autoridades correspondientes para que implementaran las diligencias en seguimiento de ambos casos.