 Homenaje de Joaquín Orellana a Miguel Ángel Asturias
Farándula

Joaquín Orellana rendirá homenaje a Miguel Ángel Asturias con “La tumba del Gran Lengua”

Mientras Guatemala se prepara para recibir los restos de Miguel Ángel Asturias, Joaquín Orellana volverá a escena con una obra que creó hace más de dos décadas en honor al Nobel.

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Joaquín Orellana, Redes sociales de Joaquín Orellana
Joaquín Orellana / FOTO: Redes sociales de Joaquín Orellana
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El regreso de los restos de Miguel Ángel Asturias a Guatemala estará acompañado por una serie de actividades culturales destinadas a celebrar la vida, obra y legado del Premio Nobel de Literatura de 1967. Entre ellas destaca un homenaje concebido desde la música por otro de los grandes nombres de la cultura guatemalteca: Joaquín Orellana.

El reconocido compositor prepara la presentación de "La tumba del Gran Lengua", una cantata escénica que creó entre 2000 y 2001 como homenaje póstumo a Asturias y que ahora volverá a cobrar especial significado ante el retorno de los restos del escritor al país.

La obra tendrá tres presentaciones en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias: 19, 24 y 30 de octubre de 2026.

Una obra dedicada a Miguel Ángel Asturias

La admiración de Joaquín Orellana por la literatura de Asturias fue el punto de partida para la creación de "La tumba del Gran Lengua".

El compositor ha explicado que la familia del escritor le pidió realizar una pieza para honrar su memoria. Inicialmente se planteó una propuesta relacionada con "Los cerros de Ilom", referencia presente en "Hombres de maíz", pero el proceso creativo llevó a Orellana hacia una obra de mayores dimensiones.

Así nació una cantata escénica en la que convergen música, actuación, palabra y los característicos útiles sonoros creados por el compositor guatemalteco.

"La tumba del Gran Lengua"

La obra fue estrenada en el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, España, donde llamó la atención por la particular combinación entre elementos ancestrales y contemporáneos.

"La tumba del Gran Lengua" tiene una duración aproximada de 90 minutos y reúne a instrumentistas de cuerdas, percusionistas y un canta-actor.

Este último personaje ocupa un papel fundamental dentro de la dramaturgia, pues representa a un extranjero que descubre a Asturias, se acerca a Guatemala y desarrolla un diálogo imaginario con el escritor.

Los útiles sonoros de Orellana también forman parte esencial de la puesta en escena, aportando las particulares texturas que han convertido al compositor en una de las figuras más innovadoras de la música académica guatemalteca.

El retorno de la obra tendrá un significado especial por coincidir con uno de los acontecimientos culturales más importantes previstos para Guatemala durante 2026.

Joaquín Orellana presentará "La tumba del Gran Lengua" en la Gran Sala Efraín Recinos los días 19, 24 y 30 de octubre.

La primera función, programada para el 19 de octubre, coincidirá precisamente con la fecha prevista para el regreso e inhumación de los restos del escritor.

Los restos de Asturias volverán a Guatemala

Miguel Ángel Asturias falleció el 9 de junio de 1974 en Madrid, España, y sus restos fueron sepultados en el cementerio Père-Lachaise de París, Francia, donde han permanecido durante más de medio siglo.

Su retorno a Guatemala está previsto para octubre de 2026. Las autoridades han anunciado un programa de actividades del 15 al 19 de octubre para honrar su legado, antes de que sus restos sean inhumados en un espacio especialmente preparado dentro del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

La fecha elegida posee una fuerte carga simbólica. Asturias nació el 19 de octubre de 1899 y el 19 de octubre de 1967 recibió la noticia de que había sido galardonado con el Premio Nobel de Literatura.

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