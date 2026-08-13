Razones para celebrar el Día Internacional del Zurdo

Cada 13 de agosto, millones de personas celebran el Día Internacional del Zurdo, una fecha dedicada a visibilizar la experiencia de quienes usan principalmente la mano izquierda.
Esta conmemoración tuvo su origen en 1976, cuando Dean R. Campbell, fundador de Lefthanders International, propuso un día para reconocer a los zurdos y poner sobre la mesa las dificultades que enfrentan en su día a día.
El 13 de agosto no es una fecha al azar: Campbell la eligió justamente por estar asociada a la superstición del "número de la mala suerte", con el objetivo de resignificar ese estigma y evidenciar los prejuicios históricos que han rodeado a la zurdera.
Desde entonces, la iniciativa ganó alcance internacional y fue oficialmente adoptada en 1992 por el Left-Handers Club de Londres.
Vivir en un mundo diseñado para diestros implica desafíos constantes para los zurdos. La mayoría de los objetos y herramientas, como tijeras, pupitres, abrelatas e incluso instrumentos musicales, están pensados para la mano derecha. Esta falta de adaptación ha hecho que muchos zurdos deban modificar o personalizar sus objetos cotidianos.
Durante muchos años, existió la práctica de presionar a los niños zurdos para que utilizaran la mano derecha al escribir, una costumbre que reforzaba estigmas y prejuicios. Hoy, la comunidad científica reconoce que la preferencia manual es parte de la lateralidad individual y no un defecto que deba corregirse.
Más allá de supuestas "habilidades especiales", el Día Internacional del Zurdo invita a repensar cómo la sociedad puede volverse más inclusiva, desde el diseño de espacios hasta la creación de objetos de uso cotidiano.
Entre las curiosidades del Día Internacional del Zurdo destaca el término "southpaw", que en deportes como béisbol y boxeo se usa para referirse a los zurdos. Aunque su origen no está del todo claro, una teoría lo relaciona con la orientación de los estadios de béisbol y la posición de la mano izquierda del lanzador.
Figuras destacadas que comparten la zurdera
La lista de personalidades célebres que han utilizado principalmente su mano izquierda es notablemente extensa y abarca una amplia gama de campos, desde el arte y la ciencia hasta la política y el entretenimiento. Su presencia en la esfera pública demuestra que la preferencia manual no limita el talento ni las capacidades individuales.
- Marie Curie: Científica pionera y la primera mujer en recibir un Premio Nobel, además de ser la única persona en obtener dos Nobel en disciplinas científicas distintas (Física y Química). Fuentes históricas y divulgativas especializadas la identifican como zurda.
- Leonardo da Vinci: Genio del Renacimiento, artista, inventor y científico.
- Paul McCartney: Músico icónico y exintegrante de The Beatles.
- Lionel Messi: Destacado futbolista argentino
- Lady Gaga: Reconocida cantante y actriz.
- Bill Gates: Empresario visionario y cofundador de Microsoft.
- Scarlett Johansson: Actriz de renombre internacional.
- Jennifer Lawrence: Actriz galardonada.
- Angelina Jolie: Actriz y directora de cine.
- Nicole Kidman: Actriz australiana de gran trayectoria.
- Julia Roberts: Actriz célebre por sus papeles protagónicos.
- Justin Bieber: Cantante canadiense de fama mundial.
- Barack Obama: Expresidente de Estados Unidos.