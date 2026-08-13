 Cancelan Vuelta a Colombia 2026, donde Guatemala destacaba
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Cancelan Vuelta a Colombia 2026, donde Guatemala destacaba

El motivo principal fue para dar prioridad a la ayuda por el terremoto 7,4 que enlutó al pueblo colombiano.

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Guatemala tenía participación en la Vuelta a Colombia 2026
Guatemala tenía participación en la Vuelta a Colombia 2026 / FOTO: HINO Cycling Team
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La Federación Colombiana de Ciclismo canceló este jueves la Vuelta a Colombia 2026, que debía concluir el próximo domingo, debido al terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes el país y que ha dejado, al menos, 273 fallecidos.

"La Federación Colombiana de Ciclismo informa que, atendiendo a las circunstancias presentadas durante el desarrollo de la competencia, se da por terminada la Vuelta a Colombia 2026", anunció el comunicado de la entidad, que proclamó como campeón al local Diego Camargo.

La organización comunicó el cierre anticipado de la carrera, que alcanzó a desarrollarse hasta la quinta etapa, porque la ruta siguiente establecía el ingreso a Manizales, capital del departamento de Caldas, uno de los más afectados por el sismo.

"No queremos ser inoportunos con cerrar una vía una o dos horas y que tengan algún percance las ayudas enviadas", detalló el presidente de la Federación, Rubén Galeano.

Cancelan la etapa 6 de la Vuelta Colombia 2026

En las próximas horas se tomará la decisión si el evento se cancela de forma definitiva.

Los ganadores y los guatemaltecos

El ciclista Diego Camargo, del equipo Medellín EPM, lideraba la clasificación general hasta la quinta etapa y hoy fue proclamado campeón.

Camargo dominó la clasificación con 21 horas, 28 minutos y 8 segundos. En el segundo puesto terminó Javier Ernesto Jamaica (NU Colombia) y el podio lo completó Edgar Andrés Pinzón (Sistecrédito).

  • Mardoqueo Vásquez, del equipo Hino-One-Suzuki  se queda con el título de mejor extranjero y finaliza octavo de la clasificación general individual
  • Melvin Torres conquista el segundo lugar de la clasificación Sub-23
  • El Team Hino-One-Suzuki finaliza tercero en la clasificación general por equipos

Vuelta afectada por el terremoto

La edición número 76 de la Vuelta a Colombia estaba programada inicialmente entre el 8 y el 16 de agosto, según el calendario nacional de la Federación Colombiana de Ciclismo.

La decisión supone el final anticipado de una de las principales pruebas del calendario ciclista en Colombia, que reúne anualmente a corredores nacionales y extranjeros y que para esta edición tenía un recorrido dividido en nueve etapas.

Pese al cierre anticipado, la entidad anunció que llevará a cabo la ceremonia de premiación en el Mirador de Jericó, en el departamento de Antioquia (noroeste).

El terremoto, que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, deja además 377 desaparecidos, 3.824 heridos, 40.753 familias afectadas, 12.584 viviendas destruidas y 74.873 averiadas.

Terremoto en Colombia: Cifra de muertos sube a 273

El terremoto, que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, deja además 3 mil 824 heridos.

*Información EFE. 

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