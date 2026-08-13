Amparo suspende cierre del vertedero en ruta al Pacífico

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional contra el presidente de la república, Bernardo Arévalo, y otras autoridades en seguimiento a la situación del vertedero localizado en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico, el cual está a cargo de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA).
De acuerdo con el fallo emitido este jueves, 13 de agosto, tanto el mandatario como los titulares del Ministerio de Ambiente y AMSA deberán abstenerse de emitir disposiciones relativas a ejecutar el cierre del citado espacio, mientras no se haya emitido la sentencia definitiva.
Los magistrados detallaron que se debe garantizar el adecuado manejo y el resguardo de los desechos sólidos que permanezcan en el lugar. Asimismo, procurar en todo momento condiciones adecuadas de salubridad y protección ambiental.
La CC exhortó a las municipalidades postulantes, entre las que se incluyen las de Villa Nueva, Amatitlán y San Miguel Petapa. Asimismo, a todas aquellas que utilicen dicho vertedero a que coordinen políticas y planes para la recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos solidos y que para el efecto destinen lugares de su circunscripción territorial para la disposición de estos.
El alto tribunal dejó en claro que las órdenes en el marco del amparo se emiten con apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, incurran en las responsabilidades que prevé la ley de Amparo. Agregó que ya se ha dado vista a las solicitantes del amparo y al Ministerio Público sobre el asunto.
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Proceso de cierre del vertedero
El vertedero controlado ubicado en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico enfrenta una cuenta regresiva crucial. Las autoridades tenían establecido el 31 de agosto de 2026 como la fecha límite e inaplazable para el cierre técnico de este sitio, tras haber concedido varias prórrogas en años anteriores. Esta decisión fue confirmada tanto por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) como por la administración de AMSA.
La estabilidad física del vertedero representa una de las mayores preocupaciones. En una entrevista reciente con Emisoras Unidas, Edwin Castellanos, viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático del MARN, explicó que el vertedero alcanzó su capacidad máxima hace varios años.
"Continuar operándolo implica un riesgo, ya que la estabilidad de los taludes de basura está comprometida y podría colapsar", señaló. La advertencia se basa en estudios de ingeniería que hace dos años ya establecían que el tiempo de vida útil era extremadamente limitado.
Castellanos recordó incidentes previos en otros vertederos del país, como en la zona 3 capitalina, donde un derrumbe de basura sepultó a varias personas. En ese contexto, señaló que el talud puede colapsar de forma inesperada, poniendo en riesgo directo a quienes trabajan en la disposición y apilamiento de residuos. Por eso, la decisión de cerrar el vertedero es prioritaria y responde a razones de seguridad.
* Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7