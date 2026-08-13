Congreso juramenta a comisión para elegir Contralor General

El Congreso de la República juramentó este jueves a los 27 miembros de la Comisión de Postulación encargada de elaborar y presentar la nómina de seis candidatos para seleccionar al próximo Contralor General de Cuentas, que ejercerá funciones en el periodo 2026-2030.
La juramentación tuvo lugar durante la trigésima quinta sesión ordinaria, presidida por Luis Contreras. El Legislativo destacó que esta acción se realizó en cumplimiento del Artículo 233 de la Constitución Política de la República y dentro de los plazos establecidos por la legislación vigente.
La referida instancia está integrada por los decanos de las facultades de Ciencias Económicas, Contaduría Pública y Auditoría de diversas universidades del país y representantes del Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas.
El presidente del Congreso subrayó que se ha cumplido con los plazos constitucionales y expresó sus expectativas en la elección del nuevo titular: "Espero que venga el mejor contralor para el bienestar de todos los guatemaltecos y que venga a controlar la plata que se les da a las instituciones, para que pueda ser utilizada de buena manera para el pueblo de Guatemala", señaló.
Programan primera reunión
Tras la juramentación, el presidente de la Comisión confirmó que la primera reunión oficial será el viernes 14 de agosto a las 9:00 horas en la Universidad Rafael Landívar. Durante ese encuentro, se definirá la sede oficial y se trazará el plan de trabajo.
La fecha para entregar la nómina de seis candidatos se estableció para el martes 22 de septiembre. Posteriormente, la lista deberá remitirse al Pleno del Congreso a más tardar el 23 de septiembre, a fin de que la elección del nuevo Contralor se realice antes del 13 de octubre, cuando concluye el mandato actual.
La elección del Contralor General de Cuentas tiene gran relevancia, ya que esta entidad se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos y de fortalecer la transparencia en la administración estatal.
* Con información del Congreso de la República.