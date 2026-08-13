 Caos vial por concierto de Romeo Santos y Prince Royce
Farándula

Concierto Romeo Santos y Prince Royce generará caos vial: autoridades advierten sobre rutas alternas

Las superestrellas globales de la bachata, Romeo Santos (el rey) y Pince Royce (el príncipe), unieron su talento y en llegan a Guatemala con su “Mejor tarde que nunca Tour”.

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Romeo Santos Prince Royce, Billboard
Romeo Santos Prince Royce / FOTO: Billboard
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Se espera una alta afluencia de vehículos y personas este jueves 13 de agosto de 2026, debido al concierto de los reconocidos artistas Romeo Santos y Prince Royce en el Estadio Cementos Progreso.

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala han emitido una alerta por posibles complicaciones en la circulación vehicular en la zona 6 de la capital.

La Municipalidad de Guatemala, a través de sus canales oficiales, ha instado a los ciudadanos a tomar precauciones y planificar sus traslados con antelación.

El evento musical, parte de la gira "Mejor tarde que nunca Tour", está programado para iniciar a las 20:00 horas, lo que anticipa un incremento significativo en el flujo vehicular en las horas previas y posteriores al espectáculo.

Con el objetivo de mitigar el impacto en el tránsito y garantizar la seguridad de los asistentes y demás usuarios de la vía, la comuna ha compartido una serie de recomendaciones clave.

Para quienes no tienen previsto asistir al concierto, se sugiere evitar circular por los alrededores del Estadio Cementos Progreso durante la tarde y noche del jueves. Se aconseja buscar rutas alternas y considerar tiempos de viaje extendidos si es indispensable transitar por la zona.

Por otro lado, a los seguidores de Romeo Santos y Prince Royce que se dirigirán al recinto, se les recomienda encarecidamente compartir vehículo para reducir la cantidad de automóviles en las calles.

Esta medida busca aliviar la carga vehicular en el sector y contribuir a una circulación más fluida. La planificación anticipada del recorrido es fundamental para todos los conductores y peatones.

Recomendaciones

Las autoridades municipales enfatizan que estas directrices buscan facilitar la movilidad y mantener el orden público en un día de gran concentración de personas. La colaboración ciudadana es crucial para que la jornada transcurra sin mayores inconvenientes y para que los asistentes puedan disfrutar del evento de manera segura.

La cuenta oficial de la Municipalidad de Guatemala en la plataforma X (anteriormente Twitter) también difundió un mensaje con las principales advertencias y consejos.

La implementación de estas medidas preventivas es vital para gestionar el impacto de eventos masivos en la infraestructura vial de la capital. Se insta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito presentes en el lugar.

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