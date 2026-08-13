Karely Ruiz sorprende con nuevo look tras días complicados

Karely Ruiz volvió a llamar la atención de sus millones de seguidores, esta vez por una decisión relacionada con su imagen. La creadora de contenido mexicana sorprendió al aparecer con el cabello considerablemente más corto, dejando atrás la larga melena que durante años se convirtió en una de sus características.
La influencer, de 25 años, mostró su transformación en redes sociales durante la noche del miércoles 12 de agosto. En las imágenes aparece luciendo un corte bob corto que inmediatamente provocó comentarios entre sus seguidores.
El cambio llega después de semanas especialmente complicadas para Ruiz y su familia. A finales de julio, hombres armados ingresaron durante la madrugada a su vivienda en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y cometieron un robo con violencia.
Aunque podría interpretarse su nueva apariencia como el inicio de una etapa diferente después de lo vivido, la propia Karely Ruiz explicó que existe una razón mucho más concreta detrás de su decisión: necesitaba eliminar la parte maltratada de su cabello debido a las constantes decoloraciones.
Karely Ruiz se despide de su larga cabellera
Durante años, Karely Ruiz había acostumbrado a sus seguidores a verla con una cabellera larga y oscura. Ahora decidió apostar por un estilo completamente diferente.
La modelo compartió primero una fotografía y posteriormente videos mostrando el resultado. El nuevo corte llega aproximadamente a la altura de la mandíbula y corresponde al conocido estilo bob corto.
Al explicar la transformación, Ruiz reconoció que el proceso de decoloración había afectado considerablemente su cabello y que necesitaba cortar las partes dañadas.
"Me tocó quitarme lo maltratado. Es un proceso, pero en unos años tendré mi cabello largo y sano", explicó a sus seguidores, al tiempo que recomendó tener cuidado con las decoloraciones.
Su intención, por lo tanto, sería permitir que el cabello vuelva a crecer, pero procurando mantenerlo saludable.
El cambio llega después de días difíciles
La transformación física se produce pocas semanas después de que Karely Ruiz y su familia vivieran uno de los episodios más delicados que la influencer ha enfrentado públicamente.
Durante la madrugada del 29 de julio, entre seis y siete hombres ingresaron violentamente a la vivienda donde se encontraba Ruiz junto a su familia, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
Las autoridades recibieron el reporte alrededor de las 3:45 horas. Los responsables se apoderaron de dinero, joyas y aparatos electrónicos antes de escapar. La pareja de la creadora de contenido fue golpeada en la cabeza mientras los agresores exigían que revelara dónde se encontraba el dinero. Karely y su hija resultaron ilesas.
En las primeras horas posteriores al incidente circularon versiones que señalaban que podría haberse tratado de un intento de secuestro. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León descartó públicamente esa posibilidad.
"El móvil es un robo con violencia", señaló el fiscal Javier Flores Saldívar al informar sobre las primeras investigaciones.
Karely Ruiz habló después del asalto
Horas después de lo ocurrido, Karely Ruiz y su pareja rompieron el silencio mediante un comunicado difundido en redes sociales.
La pareja confirmó que personas ajenas habían ingresado a su domicilio y describió lo sucedido como una situación muy difícil que atentó contra la tranquilidad y seguridad de su familia.
También aseguraron que continuarían con las acciones correspondientes para buscar justicia y agradecieron las muestras de apoyo recibidas.
La creadora de contenido posteriormente dejó ver que el episodio había tenido consecuencias emocionales. En una publicación compartida días después reveló que había dejado de comer y que había perdido considerablemente peso durante ese periodo.
Ahora, sus nuevas publicaciones muestran a la mexicana retomando poco a poco su actividad habitual en redes sociales.