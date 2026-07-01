Municipalidad de Guatemala brinda capacitación a motoristas

La Municipalidad de Guatemala llevó a cabo el 6º evento de Vidas en Ruta, una capacitación masiva para motoristas que combina el aprendizaje y beneficios para los conductores, incluyendo descuentos en multas y la entrega de sorpresas para los participantes.
De acuerdo con la información compartida por la comuna, en esta ocasión se sumaron 1 mil 500 personas que se movilizan en vehículos de dos ruedas y tomaron la decisión de contribuir a tener una mejor circulación vehicular, más segura y responsable.
La capacitación combina módulos teóricos enfocados en que los participantes puedan comprender la normativa de tránsito, identificar factores de riesgo, conocer qué son los puntos ciegos y perfeccionar técnicas de manejo defensivo. Asimismo, se realizan prácticas de conducción que incluyen ejercicios dinámicos de zigzag, entre otras técnicas.
"En la Municipalidad de Guatemala creemos que la educación es la parte central. Con Vidas en Ruta, compartimos pequeños mensajes que pueden cambiar grandes historias", expresó Héctor Flores, gerente general de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra), durante el evento.
Un cambio de visión
El funcionario destacó que en esta edición se tuvo la presencia de 1 mil 500 motoristas que, según detalló, cuentan ahora con una visión muy diferente a la que tenían antes de recibir la capacitación.
"No conduzcamos contra la vía. Cuando alguien tenga la tentación de ir contra vía, por favor, piense en los pequeños. A los que se suben en las banquetas, no (lo hagan). Yo creo que los que lo queremos hacerlo a la buena somos más. Hoy estamos acá en una actividad de educación vial", añadió Flores.
Finalmente, recordó que cada acción de educación vial, cada aprendizaje y cada persona que participa suma para construir calles más seguras y una mejor convivencia en la vía. Y enfatizó que el hecho de que no haya accidentes mejora los tiempos de traslado, no solo para los motoristas, sino para todos los usuarios.
Más acerca de Vidas en Ruta
El programa Vidas en Ruta es organizado por Emetra y la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala. Está dirigido a conductores de motocicletas y tiene como objetivo reducir accidentes y promover una cultura de movilidad responsable y segura.
Como parte de los beneficios, a los conductores que se suman al ejercicio y lo completan se les ofrecen descuentos de hasta el 60 por ciento en multas que tengan pendientes.
La Municipalidad de Guatemala ha reiterado que esta iniciativa representa mucho más que una capacitación, pues se trata de una oportunidad de construir una ciudad donde cada trayecto sea más seguro y humano.