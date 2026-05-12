 Profesionalización en Construcción Liviana: Sistegua y Municipalidad
Empresas

Sistegua y Municipalidad de Guatemala impulsan la profesionalización en construcción liviana

Durante el primer trimestre de 2026, culminaron exitosamente las capacitaciones en instalación de tableros de yeso, destacando el compromiso de Sistegua por profesionalizar el sector construcción en Guatemala.

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Talleres de Construcción liviana: clausura y masterclass / FOTO: Alejandro Meoño

En el primer trimestre de 2026, expertos de Sistegua, reconocidos por su experiencia en sistemas de construcción liviana, lideraron una serie de talleres teórico-prácticos organizados en colaboración con la Municipalidad de Guatemala. Estas capacitaciones se desarrollaron en diferentes alcaldías auxiliares de la capital, con un enfoque en buenas prácticas para la instalación de tableros de yeso.

La iniciativa buscó brindar formación técnica a vecinos de diversas zonas de la Ciudad de Guatemala, permitiéndoles adquirir conocimientos actualizados sobre materiales, aplicaciones y procesos adecuados para la correcta instalación de tableros de yeso.

Formación práctica y reconocimiento a los participantes

Como resultado de este plan de capacitación, la Municipalidad y Sistegua llevaron a cabo una clausura oficial que reunió a autoridades, colaboradores y a Erwin Sanabria, gerente general de Sistegua. Durante el evento, Sanabria transmitió un mensaje enfocado en la importancia de la capacitación, la preparación técnica y el desarrollo profesional dentro del sector de la construcción liviana.

El acto de cierre reconoció el compromiso y entusiasmo de los participantes durante las jornadas de aprendizaje. Además, se realizó una demostración práctica donde estudiantes destacados pusieron a prueba sus nuevos conocimientos, mostrando ante los asistentes el proceso completo de instalación de tableros de yeso.

Compromiso por la profesionalización del sector

La actividad de clausura también funcionó como escenario para premiar a los estudiantes con mejores resultados, impulsando la motivación e incentivando la excelencia técnica. Esta dinámica evidenció el impacto de las capacitaciones y el progreso en el desarrollo de habilidades técnicas precisas.

A través de programas como Academia Sistegua y Academia Móvil USG | Sistegua, la empresa busca reafirmar su compromiso con el desarrollo de competencias técnicas en la industria de la construcción, alcanzando a más poblaciones en distintos puntos del país.

Capacitación especializada para más guatemaltecos

Las capacitaciones se diseñaron para acercar los conocimientos técnicos a quienes desean crecer y prepararse en el campo de la construcción liviana. También generaron nuevos espacios donde más personas pueden aprender, mejorar su empleabilidad y participar en el crecimiento profesional del sector.

La serie de talleres demostró que la colaboración entre empresas y entidades públicas puede abrir oportunidades reales de aprendizaje y desarrollo profesional a nivel local.

Talleres de construcción liviana | Alejandro Meoño

Talleres de construcción liviana / Alejandro Meoño

Talleres de construcción liviana | Alejandro Meoño

Talleres de construcción liviana / Alejandro Meoño

Talleres de construcción liviana | Alejandro Meoño

Talleres de construcción liviana / Alejandro Meoño

Talleres de construcción liviana | Alejandro Meoño

Talleres de construcción liviana / Alejandro Meoño

Talleres de construcción liviana | Alejandro Meoño

Talleres de construcción liviana / Alejandro Meoño

Talleres de construcción liviana | Alejandro Meoño

Talleres de construcción liviana / Alejandro Meoño

Talleres de construcción liviana | Alejandro Meoño

Talleres de construcción liviana / Alejandro Meoño

Talleres de construcción liviana | Alejandro Meoño

Talleres de construcción liviana / Alejandro Meoño

Talleres de construcción liviana | Alejandro Meoño

Talleres de construcción liviana / Alejandro Meoño

Talleres de construcción liviana | Alejandro Meoño

Talleres de construcción liviana / Alejandro Meoño

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