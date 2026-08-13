Serenata de la Asunción en la Catedral Metropolitana

La música sacra volverá a resonar en uno de los recintos más emblemáticos del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. Este sábado 15 de agosto se realizará la XVIII edición de la Serenata de la Asunción, una actividad que reunirá música, tradición y talento artístico en la Catedral Metropolitana.
La presentación, organizada por Querido Arte y Ópera de Guatemala, se realizará a partir de las 15:00 horas y tendrá entrada gratuita, convirtiéndose en una alternativa para quienes deseen sumarse a las actividades que tradicionalmente se desarrollan en la capital alrededor de la celebración de la Virgen de la Asunción.
La fecha tiene un significado especial para la Ciudad de Guatemala, cuya patrona es precisamente Nuestra Señora de la Asunción. Cada 15 de agosto se realizan diferentes actividades religiosas, culturales y populares en su honor.
¿Cuándo y dónde será la Serenata de la Asunción?
La Serenata de la Asunción 2026 se llevará a cabo el sábado 15 de agosto, 15:00 horas, en la Catedral Metropolitana, ubicada en la 7a. avenida 6-73 de la zona 1 capitalina, frente a la Plaza de la Constitución. El ingreso será gratuito.
La actividad llega este año a su XVIII edición y mantiene el objetivo de ofrecer una propuesta musical dedicada a la Virgen de la Asunción, combinando obras vinculadas con la tradición sacra con otras propuestas musicales.
Uno de los atractivos de esta edición será precisamente la variedad del programa preparado para la ocasión.
Mario Chang encabeza el elenco
Entre los artistas anunciados destaca el reconocido tenor guatemalteco Mario Chang, quien ha desarrollado una importante carrera internacional y se ha presentado en algunos de los principales escenarios de la ópera.
Chang ha sido ganador de importantes certámenes internacionales. Entre ellos figura el primer premio de Operalia, el concurso creado por Plácido Domingo, obtenido en 2014. También ha formado parte de producciones en escenarios como el Metropolitan Opera de Nueva York.
Para la Serenata de la Asunción compartirá escenario con la soprano María José Morales y el barítono Ricardo Morales.
A ellos se sumarán el Coro Sinfónico, la Orquesta Juvenil y el Ensamble de la Asunción, encargados de acompañar las diferentes piezas contempladas dentro del programa.
La dirección musical estará a cargo de Mario Nájera, mientras Sergio Sosa tendrá bajo su responsabilidad la conducción de una de las propuestas especiales de la jornada.
También participará como director invitado el argentino Agustín Iannizzotto y se contará con Daniel Cardona como pianista solista.
Una Misa Jazz será parte del programa
Uno de los elementos que diferenciarán la edición de este año será la interpretación de la Misa Jazz del compositor y pianista estadounidense Steve Dobrogosz.
La obra propone un encuentro entre la estructura tradicional de la misa y elementos musicales provenientes del jazz, creando una sonoridad diferente dentro del repertorio religioso.
El piano ocupa un lugar importante dentro de la composición, por lo que la participación del pianista Daniel Cardona será uno de los momentos destacados del concierto.
Esta propuesta convivirá con arias y piezas sacras, ofreciendo al público un recorrido que parte de la tradición y se abre hacia expresiones musicales más contemporáneas.
Una tradición que cumple 18 ediciones
La Serenata de la Asunción se ha convertido a lo largo de sus diferentes ediciones en un espacio para reunir a intérpretes, músicos y público alrededor de la música sacra.
Más allá del concierto, la actividad adquiere especial significado por realizarse precisamente el 15 de agosto, fecha de la solemnidad de la Asunción de la Virgen María y una de las jornadas más tradicionales para los habitantes de la capital.
Una opción gratuita para este 15 de agosto
Quienes deseen asistir podrán hacerlo sin costo. La presentación comenzará a las 15:00 horas en la Catedral Metropolitana y se extenderá hasta aproximadamente las 18:00 horas.
La XVIII Serenata de la Asunción ofrecerá así una combinación poco habitual: la majestuosidad de uno de los templos históricos más importantes del país, reconocidas voces guatemaltecas, músicos nacionales e invitados internacionales y un repertorio que irá desde las tradicionales arias sacras hasta los sonidos contemporáneos de la Misa Jazz.
Una propuesta que busca celebrar, a través de la música, una de las fechas de mayor tradición en la Ciudad de Guatemala.