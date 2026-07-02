 MARN impulsa ley para una gestión integral de residuos

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Cuenta regresiva para el cierre del vertedero de AMSA: ¿Qué pasará con la basura de la región?

El Ministerio de Ambiente prepara una propuesta de ley que será presentada este año al Congreso para transformar el modelo de manejo de residuos en el país

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Apagan incendio en AMSA (5),
Apagan incendio en AMSA (5) / FOTO:
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El vertedero controlado ubicado en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico, gestionado por la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán (AMSA), enfrenta una cuenta regresiva crucial. Las autoridades han establecido el 31 de agosto de 2026 como la fecha límite e inaplazable para el cierre técnico de este sitio, tras haber concedido varias prórrogas en años anteriores. Esta decisión fue confirmada tanto por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) como por la administración de AMSA.

La estabilidad física del vertedero representa una de las mayores preocupaciones. Edwin Castellanos, viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático del MARN, explicó en una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que el vertedero alcanzó su capacidad máxima hace varios años.

"Continuar operándolo implica un riesgo, ya que la estabilidad de los taludes de basura está comprometida y podría colapsar", señaló. La advertencia se basa en estudios de ingeniería que hace dos años ya establecían que el tiempo de vida útil era extremadamente limitado.

Castellanos recordó incidentes previos en otros vertederos del país, como en la zona 3 capitalina, donde un derrumbe de basura sepultó a varias personas. En ese contexto, señaló que el talud puede colapsar de forma inesperada, poniendo en riesgo directo a quienes trabajan en la disposición y apilamiento de residuos. Por eso, la decisión de cerrar el vertedero es prioritaria y responde a razones de seguridad.

Destino incierto de los desechos y falta de planes municipales

El desafío principal no solo es el cierre técnico, sino definir a dónde irán los desechos de múltiples municipalidades que actualmente depositan su basura en el sitio. Castellanos aseveró que el año pasado alertaron a los alcaldes sobre la inminente clausura del vertedero y les instaron a buscar soluciones alternativas, ya que según el Código Municipal la responsabilidad de la gestión de residuos recae en las municipalidades.

Sin embargo, la mayoría de alcaldes no avanzaron en un plan de acción, afirmó el viceministro. Aunque existen algunas iniciativas, como la intención de Villa Nueva de habilitar un nuevo terreno cerca de AMSA o alianzas para instalar tecnología extranjera, estos proyectos requieren tiempo y un marco legal adecuado que actualmente es insuficiente.

Trabajan para apagar incendio en vertedero de AMSA

Conred confirmó que el incendio afecta un sector del basurero de AMSA, ubicado en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico.

Oportunidades en el manejo de residuos

El viceministro subrayó la necesidad de cambiar la visión tradicional sobre la gestión de la basura. "En Guatemala, cerca del 50% de los residuos son orgánicos y pueden aprovecharse para generar compost o biogás", explicó.

Además, indicó que un 25% de los residuos tiene potencial de reciclaje o reutilización. La clave está en separar los desechos desde el origen para extraer el mayor valor posible de estos materiales y evitar que lleguen a los vertederos.

Avances y retos en la legislación

Castellanos adelantó que se prepara una propuesta de ley para presentar al Congreso, con el objetivo de establecer un nuevo modelo integral de gestión y reducir la generación de basura desde la fuente. 

"Estamos trabajando en una propuesta de ley que se va a presentar al Congreso de la República este año, que nos dé un marco legal y modelo de gestión de la basura más integral, porque por el momento lo único que tenemos es el artículo del Código Municipal que manda a los alcaldes a manejar la basura, pero no dice nada más, básicamente allí se queda, y lo que hemos tenido es una serie de gobiernos locales y municipales que no tienen la capacidad, conocimiento técnico, dinero o voluntad política de asumir esta responsabilidad", dijo.

Actualmente, el marco legal se limita a asignar la responsabilidad a los alcaldes, sin detallar procesos o estrategias para un manejo más eficiente.

"Entonces, estamos buscando un marco legal más completo que no únicamente vea esta parte de cómo manejar la basura, sino muy importante también la parte de cómo generamos la basura, porque al final de cuentas la mejor basura es la que no producimos y la mejor forma de manejarla es reducir la generación de basura desde la fuente y eso es algo que estamos buscando hacer con este nuevo modelo legal", expresó.

¿Qué sucederá tras el cierre?

En los últimos dos años, según Castellanos, AMSA mejoró notablemente la gestión del vertedero con mayor maquinaria y estrategias de compactación de basura. Esto prolongó la vida útil del sitio y llevó a nuevos estudios para determinar si es viable, por razones técnicas, posponer ligeramente el cierre sin que implique una nueva prórroga innecesaria.

El funcionario remarcó que el posible ajuste en la fecha de cierre solo serviría para ganar tiempo en la búsqueda de soluciones, no para aplazar la responsabilidad. Las autoridades esperan definir esta decisión en los próximos días, mientras el país enfrenta el reto de cambiar el paradigma de la gestión de residuos y dar respuesta a corto plazo al destino de miles de toneladas de basura.

* Escuche aquí la entrevista completa con el viceministro de Ambiente:

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