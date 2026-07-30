 Gobernación impulsa reformas al Código Procesal Penal sobre control telemático y portación ilegal de armas
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Gobernación impulsa reformas al Código Procesal Penal sobre control telemático y portación ilegal de armas

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, presentó las propuestas de ley en el Congreso de la República.

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El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en conferencia de prensa el lunes 13 de julio de 2026 en el Palacio Nacional de la Cultura., Omar Solís/Emisoras Unidas
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en conferencia de prensa el lunes 13 de julio de 2026 en el Palacio Nacional de la Cultura. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, presentó este jueves, 30 de julio, dos iniciativas de ley en el Congreso de la República. La primera enfocada en poder incorporar el control telemático con medida sustitutiva autónoma y la segunda en reformar el Código Procesal Penal.

"He comparecido el día de hoy a la Comisión de Gobernación del Congreso a hacer una rendición de cuentas, pero al mismo tiempo para presentar dos iniciativas de ley. Una que se refiere a la reforma del artículo 264 del Código Procesal Penal, a efecto de que se prohíba el otorgamiento de medidas sustitutivas en aquellos casos en los que personas que sean detenidas con arma de fuego sin la debida licencia de portación", explicó el funcionario e conferencia de prensa desde la sede del Legislativo.

Agregó que, según la experiencia que han tenido las fuerzas de seguridad, en muchos casos han sido capturados sicarios que fueron sorprendidos llevando un arma de fuego sin la debida licencia. Sin embargo, han podido notar que en los juzgados se les otorga medida sustitutiva, lo que les permite recuperar su libertad en 24 horas y, al cabo de pocos días, los vuelven a capturar nuevamente en posesión de armas de fuego.

En ese sentido, Villeda destacó que la presunción de que las personas que andan portando un arma de fuego sin la licencia respectiva pretenden cometer un hecho grave contra la vida es más que evidente.

"Nosotros consideramos, desde el Ministerio de Gobernación, que esta no es una conducta defensiva. La persona que carga un arma con intenciones defensivas porta un arma debidamente registrada, con su licencia de portación autorizada por el Digecam, mientras que la persona que anda con un arma de fuego que no está registrada y encima no tiene licencia, la lógica nos lleva a pensar que pretende llevar a cabo un acto delictivo de enorme gravedad", puntualizó.

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