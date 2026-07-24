Sector empresarial rechaza bloqueos “ilegales” y pide preservar el orden público

El CACIF manifestó su rechazo a los bloqueos que califica como "ilegales" registrados durante esta semana, incluyendo los realizados este viernes 24 de julio, señalando que estas acciones generan impactos negativos en la movilidad, la actividad productiva y el bienestar de la población.
Además, indica que reconoce y respeta el derecho constitucional de toda persona a manifestar y expresar libremente sus ideas de forma pacífica. No obstante, señala que este derecho debe ejercerse en armonía con los derechos de los demás ciudadanos, garantizando la libre locomoción, el acceso al trabajo, a los servicios de salud, a la educación, al comercio y a la propiedad privada.
Ante ello hicieron un llamado a las autoridades competentes para que, en el marco de la ley y mediante la actuación de personal debidamente identificado, adopten las medidas necesarias para preservar el orden público, asegurar la continuidad de los servicios esenciales y minimizar las afectaciones a la población.