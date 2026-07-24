Gobierno impulsa nuevo subsidio a los combustibles

El Gobierno de Guatemala anunció este viernes, 24 de julio, las medidas que serán implementadas debido al incremento de precios de los combustibles que se ha observado en el país en las últimas semanas como consecuencia de la crisis en oriente medio y tras el fin del subsidio que estuvo vigente por tres meses.
Actualmente, los valores del diésel y las gasolinas superior y regular está por arriba de los 40 quetzales por galón, lo que ha generado constantes llamados de diferentes sectores para buscar soluciones que permitan generar un alivio a esta problemática, pues se ha planteado el riesgo de que aumenten las tarifas del transporte, así como los precios de artículos de la canasta básica.
En conferencia de prensa, el presidente Bernardo Arévalo explicó que su administración ha mantenido un monitoreo constante del comportamiento del mercado internacional del petróleo, tomando en cuenta que Guatemala importa los derivados de este producto.
"Nos encontramos en medio de una crisis de carácter global, reiterarlo es importante, no para que sea excusa, sino para indicar que son temas complejos que necesitan respuestas claras. Nuestro gobierno está poniendo primero el cuidado de la economía familiar de los guatemaltecos, y no de grupos que quieren aprovecharse para sacar réditos políticos. Hay quienes buscan aprovecharse sin proponer soluciones claras", dijo.
El gobernante agregó que el subsidio funcionó y ayudó a contener la inflación general, a la vez que consistió en un factor importante para la estabilidad fiscal, mientras que principalmente benefició el bolsillo de los guatemaltecos. En ese sentido, anunció una nueva propuesta que surge desde el Ejecutivo para colocar un nuevo subsidio que estaría vigente durante todo 2026.
"Hoy, como presidente de la República, he tomado una decisión que comparto con ustedes en este momento: he impulsado ante el Congreso una iniciativa de ley de apoyo directo al precio del combustible que consistirá en un apoyo de 12 quetzales por galón de diésel y de 3 quetzales por galón de gasolina regular. Proyectamos que este apoyo se prolongue hasta finales de este año (2026) y lo estamos logrando mediante una reorganización de las finanzas con las que ya cuenta el Gobierno y una rápida implementación, una vez que el Congreso lo apruebe", expresó.
Según sus palabras, esta medida es simple, responsable, rápida y es mejor que las alternativas que hoy se tienen sobre la mesa, como el tema de suspender impuestos e incluso la que se ha mencionado de definir precios topes, lo cual explicó que no es posible, por ahora, y para ser viable legalmente requeriría discusiones que durarían meses.
Tras anunciar la propuesta de ley, Arévalo hizo un llamado al Legislativo para que le pueda dar el seguimiento correspondiente. "Guatemala necesita un Congreso unido que proteja el bolsillo de nuestras familias. En mayo, este Congreso ya aprobó, por un enorme consenso, un primer mecanismo de apoyo y hoy, nuevamente, el país y las familias guatemaltecas esperan que el Congreso les responda para avalar estas medidas", dijo.
Integración de mesa técnica
Como una segunda medida para atender la crisis que se presenta, Arévalo indicó que se estará integrando una mesa técnica para empezar a identificar y desarrollar medidas que puedan llegar a ser aplicadas en caso de que la crisis global de los precios del petróleo continúe más allá del tiempo que va a durar este nuevo subsidio, pues enfatizó que no se tiene la forma de controlar la situación bélica internacional.
Destaca respuesta a la población
En medio de la jornada de bloqueos que se han presentado en el país, Arévalo indicó que el reclamo que ha hecho la ciudadanía es legítimo y aseguró que de parte del Gobierno es momento para tomar decisiones y cumplir con esta necesidad que se presenta actualmente ante la crisis internacional.
Enfatizó que impulsar esta ley de apoyo inmediato al precio del combustible es una urgencia y el Ejecutivo está haciendo su parte para atender la complicada situación.
Fondos para nuevo apoyo temporal
El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, indicó que el espacio presupuestario para respaldar este subsidio que se propone es de 3 mil 480 millones de quetzales, lo cual describió como un espacio "potente" que tiene el objetivo de poder "blindar" la economía, para que no sea vea deteriorada la actividad económica del país al aumentar el diésel, lo que, a su vez, aseguró que repercute en proteger el empleo y otros ámbitos.
Por su parte, el presidente indicó que se está identificando una serie de medidas que en el marco del nuevo presupuesto y con mecanismos que impliquen ajustes se puedan empezar a hacer desde ya en el funcionamiento de distintas instituciones pueda ser utilizado en caso esto continúe la problemática.
MEM resalta resultados de anterior subsidio
El ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, indicó durante la conferencia que el subsidio a los combustibles que se aplicó durante tres meses en el país se ejecutó de manera efectiva, transparente y conforme al marco legal vigente, otorgando directamente a los consumidores una reducción de Q8 en el galón de diésel y Q5 para las gasolinas superior y regular.
Agregó que el manejo de este apoyo temporal se llevó a cabo en coordinación con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) y el Ministerio de Economía, basándose en la normativa vigente. Asimismo, el funcionario señaló que se tuvo beneficios para la población y esto quedó evidenciado.
"La mejor prueba de efectividad de este apoyo temporal es el reconocimiento expresado por distintos sectores de la población, particularmente organizaciones de transportistas que han solicitado públicamente al Gobierno y al Congreso la adopción de medidas similares ante los beneficios que representó para la economía nacional", expresó.
"Por favor, familias guatemaltecas, no se dejen engañar. Hemos visto que hay actores malintencionados y políticos aprovechados que están atacado e intentan desinformar, e incluso han anunciado supuestas denuncias legales aprovechándose de la situación, creando más zozobra", agregó el ministro. También indicó que este tipo de situaciones tienen como único fin generar dudas y actuar contra el Gobierno.