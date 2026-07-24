 Manifestantes llegan al Centro Histórico
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Manifestantes que rechazan alza de combustibles llegan al Centro Histórico

Las marchas y caravanas de taxis y mototaxis avanzaron hacia el Congreso de la República.

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Fotografía que muestra un bloqueo de vehículos en protesta por el alza de los combustibles este viernes, en Ciudad de Guatemala (Guatemala), EFE/ Alex Cruz
Fotografía que muestra un bloqueo de vehículos en protesta por el alza de los combustibles este viernes, en Ciudad de Guatemala (Guatemala) / FOTO: EFE/ Alex Cruz
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Guatemala registró este viernes varios bloqueos en carreteras estratégicas y caravanas hacia el centro de la capital, en protesta por el alza de los combustibles pese a que la principal gremial de transportistas suspendió sus manifestaciones a la espera de un anuncio oficial del Ejecutivo.

Caravanas de taxistas, mototaxis y transporte pesado provocaron severos problemas de movilidad en los accesos al área metropolitana y en provincias del norte y occidente del país centroamericano, tras el fin del subsidio estatal a los combustibles y el impacto de los conflictos en Oriente Medio.

Las movilizaciones comenzaron desde horas de la mañana y, pasadas las 13:30 horas, las caravanas comenzaron a llegar al Centro Histórico, dirigiéndose a puntos como la sede del Congreso de la República y el Palacio Nacional de la Cultura.

La presencia de manifestantes no se dio solo en la capital, sino también en departamentos como Chimaltenango, Huehuetenango, Quetzaltenago, Izabal, Sacatepéquez y Alta Verapaz. Aunque las autoridades de tránsito confirmaron que, en su mayoría, los puntos donde hubo bloqueos ya se encuentran habilitados.

Rechazo generalizado por aumento de precios

La Cámara de Transportistas Urbanos e Interurbanos de Guatemala, que inicialmente había convocado a desplegar sus unidades en protesta por el aumento de los costos operativos, decidió suspenderlas a la espera de la conferencia que el presidente, Bernardo Arévalo de León, ofrecerá este mismo viernes para anunciar acciones gubernamentales.

"Durante varios meses los operadores hemos venido absorbiendo pérdidas económicas sin recibir un apoyo efectivo que permita recuperar la sostenibilidad del servicio. En ese contexto, consideramos que un nuevo subsidio directo al combustible ya no representa una solución real para el sector ni para la continuidad de la operación", argumentó la gremial en un comunicado.

El malestar social se intensificó tras el vencimiento, este mes de julio, del subsidio estatal aprobado por el Gobierno y ratificado por el Congreso en abril pasado por un monto de 2 mil millones de quetzales (unos 256 millones de dólares), destinado a amortiguar durante tres meses el precio de la gasolina y el diésel.

La cúpula empresarial y los sectores exportador e industrial rechazaron las protestas por considerar que paralizan la productividad y afectan el comercio, al tiempo que advirtieron de que recurrir a nuevos subsidios solo trasladaría los costos a la deuda pública.

Mientras tanto, transportistas independientes y del sector informal presionan para lograr la suspensión de los impuestos a la importación de combustibles.

"Espero que hoy tengamos una solución ya a este tema del combustible, que no solo nos afecta a nosotros, nos afecta en general al pueblo de Guatemala", declaró, con el rostro cubierto, uno de los portavoces de taxistas no reglamentados durante un intercambio con las autoridades.

Arévalo de León tiene previsto pronunciarse a las 15:00 hora local, en medio de las presiones de diversos sectores productivos para amortiguar el impacto inflacionario sin comprometer las finanzas públicas.

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