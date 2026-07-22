 Denuncian a autoridades del MEM por presuntas anomalías en subsidio a combustibles
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Denuncian a autoridades del MEM por presuntas anomalías en subsidio a combustibles

Los diputados de la bancada VOS accionaron por considerar que hubo irregularidades y el beneficio económico no llegó en su totalidad a los consumidores.

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Manguera proveedora de combustibles,
Manguera proveedora de combustibles / FOTO:
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Diputados del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) dieron a conocer este miércoles, 22 de julio, que presentaron una denuncia contra autoridades y exautoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM) debido a posibles anomalías en el manejo del subsidio a los combustibles.

En conferencia de prensa desde el Palacio Nacional de la Cultura, los parlamentarios señalaron que el referido apoyo económico que estuvo vigente por casi tres meses no llegó al consumidor en su totalidad, sino que terceras personas se apropiaron de parte de los fondos asignados.

En ese contexto, explicaron que presentaron una denuncia en contra del extitular del MEM, Víctor Ventura; y el actual ministro de Energía, Edwin Barrios, a quienes les atribuyen cargos de asociación ilícita y peculado, entre otros delitos.

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