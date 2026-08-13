Gigantesca nube cubre el cielo de Guatemala: ¿por qué?

Una gigantesca y densa formación nubosa sorprendió el miércoles 12 de agosto a habitantes de distintos puntos de la región central de Guatemala. La estructura cubrió buena parte del cielo y generó un marcado contraste entre las zonas iluminadas y los sectores que quedaron bajo una extensa sombra.
Las fotografías y videos compartidos en redes sociales mostraron una formación que, desde algunos ángulos, parecía una enorme rueda suspendida entre las nubes. Su peculiar apariencia llamó la atención de los usuarios y generó preguntas sobre el origen del fenómeno.
Hasta ahora, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) no ha emitido una explicación oficial que identifique específicamente la formación observada el miércoles.
¿Por qué se formó la nube de gran tamaño?
Las condiciones atmosféricas pudieron favorecer el desarrollo de una estructura de grandes dimensiones. El ingreso de humedad, el calentamiento durante el día y el desplazamiento de masas de aire pueden contribuir a la formación y expansión de la nubosidad. El Insivumeh ha explicado en otros reportes que el ingreso de humedad desde los litorales favorece la presencia de abundante nubosidad y lluvias en distintas regiones del país.
Guatemala ya ha registrado formaciones nubosas llamativas en años anteriores. Algunas han sido identificadas como nubes lenticulares, relacionadas con el desplazamiento del aire sobre zonas montañosas. Otras corresponden a cumulonimbos, nubes de gran desarrollo vertical asociadas con tormentas, lluvias intensas y actividad eléctrica.
También se han observado nubes altas, como los cirrocúmulos, que pueden cubrir grandes extensiones del cielo y generar efectos visuales particulares.
Condiciones meteorológicas habituales
Por ello, aunque la formación observada el 12 de agosto pudo estar relacionada con condiciones meteorológicas habituales, determinar exactamente qué tipo de nube fue requiere analizar las imágenes y los datos atmosféricos registrados en ese momento, entre ellos la velocidad y dirección del viento, los niveles de humedad y la evolución de la nubosidad.
Mientras el Insivumeh no proporcione una explicación técnica específica, la enorme formación que parecía una "rueda" queda como una de las imágenes más llamativas observadas en el cielo de Guatemala durante esta semana.