Miss Universe Guatemala: Emotivo Momento de Fe con su Corona

A pocos días de haber sido coronada como Miss Universe Guatemala 2026, María Adelina Castillo Birba mostró una faceta mucho más personal de la etapa que acaba de comenzar. La representante de Sacatepéquez compartió en sus historias de Instagram varias fotografías tomadas en una iglesia, donde aparece de rodillas y sosteniendo entre sus manos la corona que recibió durante la gala nacional.
La imagen estuvo acompañada de un mensaje de fe en el que Castillo encomienda a Dios la responsabilidad que ahora tiene como representante de Guatemala.
"Ante ti me arrodillo, Señor, con esta gran responsabilidad que hoy pongo en tus manos", comienza el mensaje publicado por la nueva reina.
La fotografía llamó la atención porque, lejos de las luces, vestidos de gala y pasarelas que marcaron su reciente coronación, Castillo aparece en un ambiente de recogimiento frente al altar, inclinando la cabeza mientras sostiene cuidadosamente la corona.
"Dame sabiduría para llevar esta corona"
En su mensaje, María Adelina Castillo también hace referencia directa a la responsabilidad que representa llevar el título nacional.
"Dame sabiduría para llevar esta corona, humildad para honrarla y fortaleza para cumplir con el propósito que has puesto en mi camino", escribió.
La nueva Miss Universe Guatemala continuó su oración poniendo en manos de Dios el periodo que inicia después de obtener el título.
"Te entrego mi corazón entero, que este reinado sea guiado por ti", expresó.
La publicación llega pocos días después de una noche que transformó su vida. Castillo, representante de Sacatepéquez, fue elegida entre 27 candidatas durante la final de Miss Universe Guatemala celebrada el sábado 8 de agosto en el Parque de la Industria.
¿Quién es María Adelina Castillo?
María Castillo tiene 30 años y representó al departamento de Sacatepéquez durante la competencia nacional. Es médica general con especialidad en Pediatría y actualmente cursa una subespecialidad en Cuidados Intensivos Pediátricos.
Castillo también posee habilidades lingüísticas que podrían convertirse en una fortaleza durante su etapa internacional. La nueva reina habla tres idiomas: español, inglés y griego.
Su formación en Pediatría y su actual preparación en cuidados intensivos pediátricos también muestran una faceta distinta de la nueva soberana, cuya carrera profesional está directamente relacionada con la atención y bienestar de los niños.
Comienza su preparación internacional
Ahora la atención estará puesta en la preparación de Castillo para representar a Guatemala en la edición número 75 de Miss Universe, que se celebrará en Puerto Rico en noviembre de 2026.
Los próximos meses estarán marcados por actividades oficiales, preparación de pasarela, entrevistas, compromisos con patrocinadores y el trabajo necesario para llegar al escenario internacional.
Sin embargo, antes de comenzar de lleno esa agenda, la guatemalteca decidió compartir con sus seguidores este momento de reflexión.
La fotografía de Castillo arrodillada, con la corona entre sus manos, muestra así una imagen distinta a la de su coronación: sin escenario ni reflectores, la nueva Miss Universe Guatemala inició públicamente su reinado con una oración y una petición de sabiduría para afrontar la responsabilidad que acaba de asumir.