 ¡Ya hay fechas confirmadas para la Supercopa de España 2027!
Deportes

¡Ya hay fechas confirmadas para la Supercopa de España 2027!

Conoce la nueva sede de la Supercopa de España para este 2027.

Compartir:
La Supercopa de España 2027 se jugará en Estambul, Turquía
La Supercopa de España 2027 se jugará en Estambul, Turquía / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La próxima edición de la Supercopa de España se celebrará en Estambul, Turquía, del 2 al 7 de febrero de 2027 y participarán Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid, según anunció la Real Federación Española de Futbol este jueves.

La competición, que se ha disputado de forma ininterrumpida en Arabia Saudí desde 2022, se jugará por primera vez en Turquía, en el estadio olímpico Atatürk.

Según explicó la RFEF, el torneo que reúne a cuatro de los grandes clubes del futbol español volverá a Arabia Saudí en 2028, ya que para esta edición se tuvo que cambiar de sede porque coincide con la Copa de Asia que organiza el país de Oriente Próximo en las mismas fechas.

El Barça vence al Madrid y se consagra campeón de la Supercopa de España

El Barcelona se consagró campeón de la Supercopa de España 2026 tras vencer al Real Madrid en una final intensa y memorable, reafirmando su dominio histórico en la competencia con su título número 16.

Elección de la nueva sede de la Supercopa de España

La capital otomana ha sido la ciudad elegida después de "un período de trabajo y negociaciones en el que se han analizado hasta siete ofertas de lugares en todos los puntos del planeta", reza el comunicado.

El Barcelona de Hansi Flick defenderá título en Turquía tras proclamarse campeón en la pasada edición al imponerse al Real Madrid por 3-2 en la ciudad de Yeda (Arabia Saudita).

Además, el organismo federativo destacó que, tras el acuerdo alcanzado, la RFEF "garantiza la continuidad de los beneficios que obtiene el futbol español con la disputa de este torneo, beneficios que tienen destino directo en casi mil clubes de todas las categorías tanto masculinas como femeninas".

Foto embed
Anuncian nueva sede de la Supercopa de España - @rfef

*Información EFE.

En Portada

Accidente de transporte pesado complica el tránsito en ruta al Pacíficot
Nacionales

Accidente de transporte pesado complica el tránsito en ruta al Pacífico

06:30 AM, Ago 13
Cinco heridos tras volcar vehículo en libramiento de Chimaltenangot
Nacionales

Cinco heridos tras volcar vehículo en libramiento de Chimaltenango

07:47 AM, Ago 13
Capturan a presuntos responsables de ataque armado en Santa Catarina Pinulat
Nacionales

Capturan a presuntos responsables de ataque armado en Santa Catarina Pinula

07:27 AM, Ago 13
¡Ya hay fechas confirmadas para la Supercopa de España 2027!t
Deportes

¡Ya hay fechas confirmadas para la Supercopa de España 2027!

08:03 AM, Ago 13
Cristian Castro termina sus estudios y se gradúa de la prepa a los 51 añost
Farándula

Cristian Castro termina sus estudios y se gradúa de la prepa a los 51 años

07:40 AM, Ago 13

Temas

Mundial 2026GuatemalaDestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaFIFANoticias de GuatemalaEstados UnidosEspañaMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar