Díaz enviará ayuda a afectados por terremoto en Colombia

El futbolista colombiano Luis Díaz llamó este miércoles a sus compatriotas a unirse para ayudar a los damnificados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes al país y anunció que su fundación ya trabaja en el envío de ayudas a las zonas más afectadas.
"Hoy más que nunca tenemos que estar unidos. No importa dónde estemos, todos podemos hacer algo para ayudar. Al final, todos llevamos la misma camiseta, Colombia", afirmó Díaz en un mensaje difundido en sus redes sociales.
La iniciativa contempla la recolección de alimentos no perecederos, kits de aseo e insumos médicos en un punto habilitado en el hotel Ritz Carlton de Barranquilla, que se sumó a la iniciativa para recibir y organizar las donaciones.
Díaz agradeció además a la aerolínea Latam por colaborar con el transporte de los insumos hacia las zonas afectadas y explicó que ya han contactado a clubes en los que ha jugado, patrocinadores y otras empresas para ampliar la ayuda.
"Si tienes la posibilidad de aportar con productos, insumos, logística, cualquier ayuda será bienvenida. Todos sumamos", señaló el jugador del Bayern Múnich.
Cucho y Deossa animan a mandar ayudas
El delantero Juan Camilo 'Cucho' Hernández y el centrocampista Nelson Deossa, los dos colombianos de la plantilla del Betis, han animado este jueves a todas las personas, desde su país y desde fuera, a ser solidarios y mandar ayudas a los damnificados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el pasado lunes a este país suramericano.
"El pueblo colombiano es gente muy unida cuando pasan estas situaciones. Como dicen por ahí, 'la unión hace la fuerza', creo que hoy es cuando más debemos estar unidos. Obviamente, nosotros desde acá apoyamos con lo que podemos. Nos gustaría estar allá, físicamente, para poder ayudar así a levantar un bloque, pero es lo que nos toca y siempre deseando lo mejor para todos. Esperemos que puedan encontrar las personas que están desaparecidas y que puedan estar vivas", afirmó Deossa en declaraciones facilitadas por el club.
Cucho, por su parte, argumentó que "ahora entran la etapa de la reconstrucción. Hubo muchos daños, muchos edificios caídos, muchos negocios, casas de personas que están durmiendo en la calle" y que por ello ahora es cuando hay "que ayudar mucho más".
El terremoto, el más fuerte sufrido por Colombia en lo que va de este siglo, tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar (Chocó) y deja hasta ahora 265 muertos, 3 mil 494 heridos y 496 desaparecidos, según el último balance divulgado este miércoles por el presidente Abelardo de la Espriella.
*Información EFE.