Cinco heridos tras accidente en Libramiento de Chimaltenango

Cinco personas resultaron heridas en el marco de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la mañana de este jueves, 13 de agosto, en el kilómetro 60 de la ruta del Libramiento de Chimaltenango. La movilidad vehicular se vio afectada en el sector.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que recibieron llamadas de emergencia que alertaban sobre un vehículo volcado en el referido sector, por lo que de inmediato se movilizaron las unidades de la 21ª y 35ª compañías.
Los socorristas localizaron a cinco hombres lesionados y procedieron a brindarles la atención necesaria. Únicamente presentaban golpes leves, por lo que no fue necesario su traslado a un centro asistencial.
En el área se presentaron complicaciones para la circulación vehicular, por lo que las autoridades pidieron a los usuarios tomar las precauciones necesarias.
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Fuerte accidente en ruta al Pacífico
Serias complicaciones para la circulación vehicular se registran este jueves, 13 de agosto, debido a un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 13.4 de la ruta al Pacífico (CA-9 Sur), en el sector de la bajada de Villa Lobos, jurisdicción del municipio de Villa Nueva, Guatemala.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de esa localidad dio a conocer que, por causas no establecidas, el conductor de un tráiler perdió el control del volante y colisionó contra al menos tres postes del alumbrado público y los derribó.
"El vehículo de transporte pesado quedó completamente volcado sobre la cinta asfáltica, al quedarse aparentemente sin frenos en el puente de Villa Lobos, ingreso al retorno hacia el bulevar sur de San Cristóbal", explicó Henry Quevedo, vocero de la institución.
Agregó que se están haciendo las coordinaciones para retirar el vehículo accidentado y movilizar de manera segura los postes y el cableado que permanece sobre la vía pública tras la fuerte colisión. Hay presencia de grúas en el área.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7