 Capturan a presuntos responsables de ataque armado
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Capturan a presuntos responsables de ataque armado en Santa Catarina Pinula

Los sospechosos portaban un arma de fuego con reporte de robo.

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. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad capturaron este jueves, 13 de agosto, a dos hombres señalados de ser los presuntos responsables de cometer un ataque armado. El operativo se implementó en la aldea El Carmen, municipio de Santa Catarina Pinula, Guatemala.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), el personal de la comisaría 13 se encontraba realizando recorridos de seguridad ciudadana cuando de repente se percató acerca de que se había registrado un incidente de violencia.

Se indicó que los agentes escucharon varias detonaciones de proyectil de arma de fuego, por lo que de inmediato activaron los protocolos correspondientes y comenzaron el proceso para identificar el área de donde provenían.

Los uniformados se dirigieron al lugar, donde localizaron a dos personas heridas al haber sido alcanzadas por las balas. Ninguna de las víctimas ha sido identificada.

De igual forma, se constató que los individuos que supuestamente cometieron el hecho intentaban escapar a pie por un callejón.

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Presuntos sicarios interceptados tras persecución

Los agentes iniciaron la persecución y observaron que los sospechosos ingresaron a un inmueble ubicado aproximadamente a 300 metros del punto donde se registró la agresión contra las víctimas. Entonces, realizaron las gestiones para poder interceptarlos.

"Con autorización de la propietaria, de 47 años, los policías ingresaron al domicilio y lograron la captura de estos individuos. Asimismo, durante el operativo fueron decomisados una pistola y un cargador tipo caracol. El arma tiene reporte de robo de fecha 2 de abril de 2023", detalló la PNC.

Los individuos fueron puestos a disposición de juez competente para dilucidar su situación legal. También será analizada el arma que habría sido utilizada en el ataque como parte con las investigaciones y establecer responsabilidades en el hecho de violencia.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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