 Capturan a presuntos sicarios en Santa Catarina Pinula
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Capturan a presuntos sicarios en Santa Catarina Pinula

Las cámaras de reconocimiento facial permitieron dar seguimiento a los responsables de un hecho armado en El Carmen.

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Los presuntos sicarios fueron trasladados a la Torre de Tribunales., Captura de pantalla
Los presuntos sicarios fueron trasladados a la Torre de Tribunales. / FOTO: Captura de pantalla
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Las Fuerzas de Seguridad capturaron este miércoles 12 de agosto, a dos presuntos sicarios tras un ataque armado en El Carmen, Santa Catarina Pinula, a través de las cámaras de reconocimiento facial.

Tras un ataque armado en El Carmen, la municipalidad local activó el sistema de cámaras de reconocimiento facial lo que permitió dar seguimiento a los presuntos responsables desde el lugar del hecho, hasta la unidad más cercana de la Policía Municipal. 

Los agentes lograron la captura de Luis Fernando Hernández, de 18 años, y Edwin Adonai Velázquez, de 19, quienes fueron puestos a disposición de la Policía Nacional Civil (PNC) para ser trasladados a la Torre de Tribunales, informó el alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Sierro a través de sus redes sociales.

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Las cámaras de vigilancia dieron seguimiento a los supuestos criminales. - Captura de pantalla

Otro caso

Cuatro presuntos integrantes del Barrio 18 fueron capturados y un adolescente de 17 años fue remitido por la PNC, luego de una persecución que se desarrolló este miércoles 12 de agosto la Ciudad de Guatemala, en seguimiento de un ataque armado registrado en la zona 6.

Bomberos fueron alertados sobre un incidente, por lo que acudieron al lugar donde localizaron a una mujer de aproximadamente 25 años, quien ya no contaba con signos vitales, a consecuencia de las heridas de arma de fuego. 

El operativo estuvo a cargo de agentes de la comisaría 12, quienes localizaron a los sospechosos en la 9a calle y 14 avenida de la colonia Martinico 1, en el referido sector.

Según se detalla en el informe policial, los individuos serían los presuntos responsables de un ataque ocurrido en la 13 avenida y 9a calle, donde un hombre de 26 años resultó herido de bala.

La información preliminar detalla que el hecho de violencia estaría vinculado con un posible conflicto entre pandillas, pues la víctima presuntamente pertenece a la Mara Salvatrucha.

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