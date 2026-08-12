 El Obelisco no será centro de encendido de antorchas
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El Obelisco no será centro de encendido de antorchas; habilitan cinco puntos en la capital

Para descentralizar las actividades de Independencia, el 14 de septiembre se contará con el encendido del fuego patrio en diferentes áreas.

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Antorchas del 14 de Septembre de 2024 en Guatemala 07,
Antorchas del 14 de Septembre de 2024 en Guatemala 07 / FOTO:
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La Gobernación Departamental de Guatemala brindó detalles este miércoles, 12 de agosto, con respecto a las actividades programadas para conmemorar el 205 aniversario de la Independencia nacional. Entre los cambios implementados, se confirmó que El Obelisco no será este año el punto para el encendido de las antorchas.

En conferencia de prensa, el gobernador departamental Mauricio Benard dijo que, debido a la situación registrada en años anteriores en el marco de las celebraciones, se tomó la decisión de descentralizar el tradicional encendido del fuego patrio.

Entre los incidentes que se han reportado se mencionó el lanzamiento de bolsas con agua contra los ciudadanos que participan en los recorridos. Señaló que incluso las mismas se encuentran congeladas y esto ha causado que varias personas queden heridas.

"Creemos que es un día que debemos celebrarlo con muchísima alegría, entusiasmo y patriotismo. Sin embargo, desafortunadamente desde hace algunos años se ha degradado terrible y desagradablemente esta situación, porque se ha estado dando la costumbre de tirar bolsas de agua a las personas que van corriendo con las antorchas. Esta situación provoca verdaderas molestias, desasosiegos sociales que llegan hasta la violencia y, en algunos casos, hasta la muerte de las personas", expresó el gobernador.

En ese contexto, la Gobernación Departamental abordó con el Ejército y con la Policía Nacional Civil las preocupaciones sobre los escenarios que se han dado y las opciones para tener mejores controles durante las celebraciones de la independencia. Fue así que se establecieron las disposiciones para el 14 de septiembre, en el marco del programa "Tradiciones seguras", enfocado en garantizar la seguridad y evitar incidentes entre los participantes de estas actividades.

De igual forma, indicó que actualmente se realiza la construcción de una edificación del AeroMetro en el Obelisco, otro punto por el cual se decidió que este espacio, que durante años ha sido el escenario para el encendido de las antorchas, permanecerá cerrado en esta ocasión.

Cinco puntos habilitados para antorchas

Como una medida para descentralizar las actividades el 14 de septiembre, se contará con cinco puntos habilitados en la Ciudad de Guatemala con pebeteros para el encendido de las antorchas. Se trata de los siguientes sectores, donde estará disponible la atención de 08:00 a 18:00 horas:

  • Parque Erick Barrondo, zona 7.
  • Campo de Marte, zona 5.
  • Campos del Roosevelt, zona 11.
  • Municipalidad capitalina, zona 4.
  • Sede de alcaldía auxiliar de zona 18.

* Con información de Omar Solís y Winston Cano, Emisoras Unidas.

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