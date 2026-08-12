 ¿Por qué Real Madrid y Barcelona no juegan la primera fecha?
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¿Por qué se reprogramó la primera fecha de La Liga para Real Madrid y Barcelona?

El campeonato mayor del futbol español se inicia este sábado con dos duelos.

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El Barcelona sigue trabajando de cara a su primer duelo en La Liga
El Barcelona sigue trabajando de cara a su primer duelo en La Liga / FOTO: @FCBarcelona_es
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El inicio de la nueva temporada de La Liga de España, 2026-2027, se dará este sábado 15 de agosto y la primera fecha tendrá solo siete partidos, ya que habrá un descanso especial para equipos como el Real Madrid y Barcelona.

Alavés vs. Getafe será el primer duelo liguero y ese duelo está programado a las 11:30 horas GT. La primera fecha continuará ese sábado a las 13:30 horas GT con el enfrentamiento Sevilla vs. Rayo Vallecano.

El domingo 16 de agosto se desarrollan tres partidos: Racing de Santander vs. Villarreal (09:00 horas GT), Espanyol vs. Levante (11:00 horas GT) y Celta de Vigo vs. Osasuna (13:30 horas GT). Para el lunes 17, se juega el Deportivo vs. Elche (13:00 horas GT); y para el miércoles 19 el Atlético Madrid vs. Málaga (13:00 horas GT).

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El próximo fin de semana arrancan las emociones de la llamada “Liga de las Estrellas”.

¿Por qué n juegan Real Madrid ni Barcelona?

Los partidos del Real Madrid y Barcelona correspondientes a la primera fecha fueron aplazados debido a las consecuencias del Mundial 2026, el cual ganó la selección de España. Existe una regla que respalda a los clubes a dar un periodo de descanso a sus futbolistas que disputaron las rondas finales del Mundial 2026: semifinales, partido por el tercer lugar y la final.

La normativa establece que los jugadores que alcanzan las semifinales deben disfrutar de 21 días de vacaciones antes de reincorporarse a la competición.

En ese sentido, el Real Madrid vs. Real Sociedad se disputará el miércoles 26 de agosto a las 13:00 horas GT en el Santiago Bernabéu, mientras que el Barcelona vs. Athletic Club se jugará el jueves 27 de agosto a las 13:00 horas GT en el Spotify Camp Nou.

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El debut de ambos se dará durante la segunda fecha del campeonato:

  • Espanyol vs. Real Madrid, sábado 22 de agosto a las 13:30 horas GT
  • Elche vs. Barcelona, domingo 23 de agosto a las 13:30 horas GT

El otro partido reprogramado de la primera fecha es el Valencia vs. Real Betis, el cual se jugará el martes 25 de agosto a las 13:30 horas GT.  

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