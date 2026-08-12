¿Por qué Real Madrid y Barcelona no juegan la primera fecha?

El inicio de la nueva temporada de La Liga de España, 2026-2027, se dará este sábado 15 de agosto y la primera fecha tendrá solo siete partidos, ya que habrá un descanso especial para equipos como el Real Madrid y Barcelona.
Alavés vs. Getafe será el primer duelo liguero y ese duelo está programado a las 11:30 horas GT. La primera fecha continuará ese sábado a las 13:30 horas GT con el enfrentamiento Sevilla vs. Rayo Vallecano.
El domingo 16 de agosto se desarrollan tres partidos: Racing de Santander vs. Villarreal (09:00 horas GT), Espanyol vs. Levante (11:00 horas GT) y Celta de Vigo vs. Osasuna (13:30 horas GT). Para el lunes 17, se juega el Deportivo vs. Elche (13:00 horas GT); y para el miércoles 19 el Atlético Madrid vs. Málaga (13:00 horas GT).
¿Por qué n juegan Real Madrid ni Barcelona?
Los partidos del Real Madrid y Barcelona correspondientes a la primera fecha fueron aplazados debido a las consecuencias del Mundial 2026, el cual ganó la selección de España. Existe una regla que respalda a los clubes a dar un periodo de descanso a sus futbolistas que disputaron las rondas finales del Mundial 2026: semifinales, partido por el tercer lugar y la final.
La normativa establece que los jugadores que alcanzan las semifinales deben disfrutar de 21 días de vacaciones antes de reincorporarse a la competición.
En ese sentido, el Real Madrid vs. Real Sociedad se disputará el miércoles 26 de agosto a las 13:00 horas GT en el Santiago Bernabéu, mientras que el Barcelona vs. Athletic Club se jugará el jueves 27 de agosto a las 13:00 horas GT en el Spotify Camp Nou.
El debut de ambos se dará durante la segunda fecha del campeonato:
- Espanyol vs. Real Madrid, sábado 22 de agosto a las 13:30 horas GT
- Elche vs. Barcelona, domingo 23 de agosto a las 13:30 horas GT
El otro partido reprogramado de la primera fecha es el Valencia vs. Real Betis, el cual se jugará el martes 25 de agosto a las 13:30 horas GT.