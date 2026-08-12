 Niños de Uganda rinden homenaje a la marimba en Guatemala
Farándula

De Uganda a Guatemala: niños sorprenden con homenaje a la marimba y “Luna de Xelajú”

La música de Guatemala llegó hasta Uganda de una manera inesperada. Un grupo de niños sorprendió con emotivos videos en los que la marimba y “Luna de Xelajú” se convierten en protagonistas.

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Uganda homenaje a Guatemala, Capturas de pantalla
Uganda homenaje a Guatemala / FOTO: Capturas de pantalla
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Miles de kilómetros separan a Guatemala de Uganda, pero la música consiguió crear un inesperado puente entre ambos países. Los niños de Nansana Dance Kids volvieron a llamar la atención en redes sociales después de compartir dos videos dedicados especialmente a la cultura guatemalteca.

Las grabaciones tienen como protagonistas a dos símbolos profundamente ligados a la identidad nacional: la marimba y "Luna de Xelajú", una de las composiciones guatemaltecas más conocidas dentro y fuera del país.

Con creatividad, baile y objetos sencillos transformados en instrumentos, los pequeños realizaron su propia representación de la música guatemalteca y acompañaron las melodías con coreografías.

Los videos forman parte del contenido con el que esta agrupación infantil de Uganda ha logrado acercarse a diferentes países latinoamericanos, adaptando sus presentaciones a canciones, ritmos y elementos culturales de distintas naciones. El propio proyecto explica que sus contenidos buscan celebrar la diversidad cultural y promover la unión entre países.

Una "marimba" hecha con cartón

Uno de los videos que los niños dedicaron a Guatemala llama particularmente la atención por la forma en que recrearon una marimba sin contar con el instrumento tradicional.

En las imágenes, los pequeños aparecen frente a una estructura improvisada elaborada principalmente con cartón y otros objetos disponibles. Mientras la música suena en la grabación, simulan ejecutar el instrumento y acompañan el ritmo con movimientos coordinados.

Esta forma de crear instrumentos improvisados no es nueva para Nansana Dance Kids. En anteriores producciones dedicadas a países latinoamericanos han utilizado botellas, latas, palos, baldes y otros materiales reciclados para simular instrumentos mientras desarrollan sus coreografías.

 "Luna de Xelajú" también llega hasta Uganda

Pero la marimba no fue el único guiño hacia Guatemala. En otro video, los niños aparecen acompañando con sus movimientos "Luna de Xelajú", composición de Paco Pérez que con el paso de las décadas se ha convertido en una de las canciones guatemaltecas más reconocidas.

La escena adquiere un significado particular precisamente por la distancia geográfica. Una melodía estrechamente relacionada con Quetzaltenango y con la memoria musical guatemalteca terminó formando parte de una producción realizada por niños en Uganda.

"Luna de Xelajú" continúa teniendo una fuerte presencia dentro de la cultura nacional. Incluso actividades oficiales relacionadas con la enseñanza y difusión de la marimba mantienen la composición dentro del repertorio utilizado para acercar este patrimonio musical a nuevas generaciones.

¿Quiénes son los Nansana Dance Kids?

Detrás de las grabaciones existe una historia que va mucho más allá de los videos virales.

Nansana Dance Kids surgió en 2023 en Nansana, Uganda. De acuerdo con información difundida por el propio proyecto, la iniciativa trabaja con niños en situación de vulnerabilidad y utiliza actividades como el baile y la música para brindarles oportunidades y espacios de expresión.

Sus integrantes han conseguido construir una audiencia internacional principalmente gracias a las redes sociales, donde publican enérgicas coreografías de música tradicional y contemporánea.

Una parte importante de su popularidad se debe precisamente a su acercamiento a Latinoamérica. Su página oficial menciona contenidos dedicados a países como Bolivia, Argentina, México, Brasil, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, El Salvador y Guatemala.

La relación con la música latinoamericana incluso ha dado lugar a colaboraciones profesionales. El músico boliviano Fabio Zambrana conoció al grupo después de encontrar uno de sus videos virales y posteriormente trabajó con ellos en la canción "I Am Happy".

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