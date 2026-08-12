 Real Madrid vence al Deportivo y conquista el Teresa Herrera
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Real Madrid vence al Deportivo y conquista su décimo Trofeo Teresa Herrera

El Real Madrid derrotó 0-1 al Deportivo de La Coruña y conquistó su décimo Trofeo Teresa Herrera, torneo amistoso que celebró su edición 81.

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Real Madrid vence al Deportivo y conquista su décimo Trofeo Teresa Herrera - Real Madrid C.F.
Real Madrid vence al Deportivo y conquista su décimo Trofeo Teresa Herrera / FOTO: Real Madrid C.F.
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El Real Madrid se proclamó campeón del Trofeo Teresa Herrera por décima ocasión tras imponerse 0-1 al Deportivo de La Coruña en el Estadio ABANCA-Riazor. En la edición 81 del tradicional certamen coruñés, el conjunto dirigido por José Mourinho encontró la diferencia gracias a una solitaria anotación de Brahim Díaz y volvió a levantar un trofeo que no conquistaba desde 2013. El triunfo también marcó el regreso del cuadro blanco a este torneo después de 13 años.

La jugada decisiva llegó justo antes del descanso y tuvo como protagonista inesperado a Andriy Lunin. El guardameta madridista atrapó un remate procedente de un tiro de esquina y, rápidamente, lanzó el balón hacia el mediocampo. Brahim Díaz recibió el pase, avanzó con libertad, dejó atrás a los defensores y culminó el contragolpe con una definición precisa para establecer el 0-1. El tanto, marcado en el tiempo añadido de la primera mitad, terminó siendo suficiente para que el Real Madrid asegurara la victoria en un encuentro de preparación con pocas ocasiones claras.

La historia del Trofeo Teresa Herrera

El Trofeo Teresa Herrera es uno de los grandes clásicos del fútbol de verano. Su primera edición se disputó en A Coruña en 1946, cuando el Sevilla derrotó al Athletic Club, y nació con un propósito benéfico: recaudar fondos destinados a los hospitales de la ciudad en una época de grandes necesidades. El certamen lleva el nombre de Teresa Herrera, reconocida benefactora coruñesa, y con el paso de las décadas se convirtió en una cita de prestigio internacional que reunió a algunos de los clubes y futbolistas más importantes del mundo. El Deportivo de La Coruña es el máximo ganador histórico, con 26 títulos, mientras que el Real Madrid, con esta conquista, alcanzó los 10 trofeos y se consolidó como su principal perseguidor.

El conjunto madridista todavía tendrá un último compromiso antes de comenzar oficialmente su camino en la temporada 2026-27. El domingo 16 de agosto visitará al Schalke 04 en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen, en Alemania.

Después de ese encuentro, el Real Madrid deberá esperar para estrenarse en LaLiga, ya que su partido correspondiente a la primera jornada fue aplazado y su debut se producirá hasta la segunda fecha del campeonato.

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Partido amistoso entre Real Madrid y Deportivo La Coruña - Agencia EFE

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