Reunión del Sindicato del Magisterio el jueves 13 de agosto

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala (STEG), liderado por Joviel Acevedo, anunció que mantendrá presencia este jueves 13 de agosto en la Plaza de la Constitución, ubicada en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
Según el aviso difundido, se está convocando a todas y todos los trabajadores del Ministerio de Educación de Guatemala, afiliados a la organización, para participar en la reunión nacional que se desarrollará en cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
La actividad dará inicio a las 08:00 horas y, de acuerdo con el documento, se organizó para hacer una serie de solicitudes a las autoridades nacionales, entre estas, que todos los docentes pasen de los renglones 021 y 022 al renglón 011, que se implementen procesos de oposición y que no se apruebe ninguna reforma al Decreto Legislativo 1485, Ley de Dignificación y Catalogación del Magisterio Nacional.
También se estará pidiendo que, de urgencia nacional, se apruebe el aumento a Q25 para la alimentación escolar, que se cuente con la entrega de un vaso de leche líquida diario en los centros educativos y se haga entrega de calzado y vestimenta escolar.
STEG rechaza incremento salarial del Mineduc
El STEG emitió un pronunciamiento en junio pasado a través del cual rechazó el incremento salarial y la bonificación anunciados en ese momento por el Ministerio de Educación (Mineduc).
De acuerdo con la organización sindical, esta medida representa una "imposición denigrante" que solo busca "maquillar" el cumplimento forzado del pacto colectivo.
En sus canales oficiales, la dirigencia del STEG negó la versión del Gobierno sobre el alcance de estas disposiciones y expuso presuntas maniobras políticas detrás de las resoluciones recientes de la Corte de Constitucionalidad (CC).
De ese modo, el gremio magisterial apuntó a que las narrativas oficiales responden a intereses ajenos a la verdadera dignificación laboral.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7