 Actores de Off Campus confirman su romance real
Farándula

Actores de Off Campus confirman romance en la vida real

Dos de los protagonistas de Off Campus han desatado rumores de romance tras ser vistos muy cercanos fuera de las cámaras.

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Off Campus / FOTO: Off Campus
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Mika Abdalla y Josh Heuston, protagonistas de Off Campus, sorprendieron a sus seguidores después de que nuevas fotografías dejaran en evidencia la cercanía que existe entre ambos actores fuera de la pantalla. Lo que comenzó como una teoría entre los fanáticos de la serie terminó tomando fuerza durante las últimas semanas.

Aunque sus personajes, Allie y Justin, respectivamente, no tuvieron una historia romántica durante la primera temporada, la química entre los actores comenzó a llamar la atención durante las actividades de promoción de la producción. Los rumores sobre un posible romance entre Mika Abdalla y Josh Heuston comenzaron a circular en junio de 2026, cuando los seguidores de Off Campus empezaron a compartir videos en los que ambos aparecían riendo, conversando y pasando tiempo juntos.

La especulación aumentó después de que se confirmara la separación de Abdalla y su entonces prometido, el actor Jake Short. Poco después, las miradas se dirigieron hacia Heuston, con quien la actriz comparte elenco en la producción de Prime Video.

Uno de los momentos que más alimentó las versiones ocurrió en París, donde Mika Abdalla y Josh Heuston fueron fotografiados juntos.  En ese momento, ninguno de los dos había confirmado públicamente una relación, pero las imágenes provocaron una nueva ola de comentarios entre los seguidores.

Más de los actores de Off Campus

Cabe destacar que, ahora, nuevas imágenes captadas en Vancouver parecen haber dado un paso más.  Los actores fueron vistos caminando tomados de la mano después de asistir a un concierto de Suki Waterhouse, donde también participó Ella Bright, compañera de reparto de Off Campus.

En una de las fotografías, Josh Heuston aparece dándole un beso en la frente a Mika Abdalla, una muestra de cariño que rápidamente se viralizó entre los seguidores de la serie.

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Hasta el momento, ninguno de los actores ha ofrecido una declaración pública detallando su relación. Sin embargo, las recientes apariciones juntos han hecho que los rumores dejen de parecer únicamente una fantasía de los fanáticos.

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