Beneficios de esparcir vinagre en la puerta de tu casa

El vinagre blanco, presente en cocinas de todo el mundo, está tomando un nuevo papel en los hogares al ser esparcido en las puertas de entrada.
Esta práctica, popular en Buenos Aires y extendida en ciudades estadounidenses, busca aprovechar propiedades naturales del vinagre para repeler insectos y mejorar el ambiente del hogar.
La tendencia consiste en limpiar o rociar con vinagre diluido los marcos y puertas de entrada. Usuarios afirman que ayuda a eliminar malos olores, ahuyentar plagas y generar un entorno más limpio y equilibrado.
El método, impulsado en redes sociales como TikTok y plataformas de sostenibilidad doméstica, mezcla costumbre popular con consejos ecológicos.
El ácido acético, presente en un 5 % a 8 % en el vinagre blanco, es el responsable de estos efectos. Técnicos en control de plagas explican que este ácido interrumpe los rastros de feromonas que utilizan las hormigas, dificultando su orientación y entrada en casa. Las arañas también lo evitan, y en contacto directo puede eliminar especies pequeñas. Los mosquitos, por su parte, se alejan de las zonas recientemente pulverizadas.
El método más usado es mezclar en partes iguales vinagre y agua, aplicando la solución en marcos, zócalos y vierteaguas —que suelen ser vías de ingreso para insectos—.
Los especialistas destacan que el vinagre representa un repelente natural, económico y seguro para personas y mascotas, aunque su acción es temporal: el ácido acético se evapora en menos de dos horas, por lo que recomiendan reaplicar varias veces al día para mantener su efecto.
El caso del vinagre de manzana: útil y riesgoso
Otra variante es el uso de vinagre de sidra de manzana para capturar moscas de la fruta.Su aroma fermentado imita el de la fruta madura, atrayendo a los insectos hacia trampas caseras.La mezcla más común combina vinagre y jabón lavavajillas en un recipiente poco profundo: el jabón rompe la tensión superficial del líquido y las moscas se hunden.
Sin embargo, este método puede ser contraproducente.El mismo aroma que atrae a las moscas de la fruta también puede atraer otras especies, como pulgones o mosquitos del mantillo, por lo que debe usarse solo en espacios cerrados.
Precauciones en el uso doméstico
Los profesionales del control de plagas enfatizan que el vinagre debe aplicarse con cuidado.
- Nunca debe mezclarse con lejía o productos con cloro, ya que genera gases tóxicos.
- No se recomienda usarlo sobre mármol, granito o piedra natural, porque el ácido puede decolorar y dañar las superficies.
- Tampoco debe aplicarse directamente en suelos de madera o laminados, donde puede afectar los acabados con el tiempo.
En su lugar, se sugiere usarlo en cerámica, vidrio o metal, materiales que no reaccionan con el ácido acético.