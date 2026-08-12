 Beneficios de esparcir vinagre en la puerta de tu casa
Tendencias

¿Qué pasa si esparces vinagre en la puerta de tu casa y por qué tanta gente lo hace?

Se trata de un truco doméstico que se ha viralizado en redes.

Compartir:
Vinagre, Instagram
Vinagre / FOTO: Instagram
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El vinagre blanco, presente en cocinas de todo el mundo, está tomando un nuevo papel en los hogares al ser esparcido en las puertas de entrada.

Esta práctica, popular en Buenos Aires y extendida en ciudades estadounidenses, busca aprovechar propiedades naturales del vinagre para repeler insectos y mejorar el ambiente del hogar.

La tendencia consiste en limpiar o rociar con vinagre diluido los marcos y puertas de entrada. Usuarios afirman que ayuda a eliminar malos olores, ahuyentar plagas y generar un entorno más limpio y equilibrado.

El método, impulsado en redes sociales como TikTok y plataformas de sostenibilidad doméstica, mezcla costumbre popular con consejos ecológicos.

Foto embed
Vinagre - Instagram

El ácido acético, presente en un 5 % a 8 % en el vinagre blanco, es el responsable de estos efectos. Técnicos en control de plagas explican que este ácido interrumpe los rastros de feromonas que utilizan las hormigas, dificultando su orientación y entrada en casa. Las arañas también lo evitan, y en contacto directo puede eliminar especies pequeñas. Los mosquitos, por su parte, se alejan de las zonas recientemente pulverizadas.

El método más usado es mezclar en partes iguales vinagre y agua, aplicando la solución en marcos, zócalos y vierteaguas —que suelen ser vías de ingreso para insectos—.

Los especialistas destacan que el vinagre representa un repelente natural, económico y seguro para personas y mascotas, aunque su acción es temporal: el ácido acético se evapora en menos de dos horas, por lo que recomiendan reaplicar varias veces al día para mantener su efecto.

La verdadera razón por la que eres el blanco favorito de los zancudos

Científicos revelan por qué algunas personas son más susceptibles que otras a las picaduras.

El caso del vinagre de manzana: útil y riesgoso

Otra variante es el uso de vinagre de sidra de manzana para capturar moscas de la fruta.Su aroma fermentado imita el de la fruta madura, atrayendo a los insectos hacia trampas caseras.La mezcla más común combina vinagre y jabón lavavajillas en un recipiente poco profundo: el jabón rompe la tensión superficial del líquido y las moscas se hunden.

Sin embargo, este método puede ser contraproducente.El mismo aroma que atrae a las moscas de la fruta también puede atraer otras especies, como pulgones o mosquitos del mantillo, por lo que debe usarse solo en espacios cerrados.

Precauciones en el uso doméstico

Los profesionales del control de plagas enfatizan que el vinagre debe aplicarse con cuidado.

  • Nunca debe mezclarse con lejía o productos con cloro, ya que genera gases tóxicos.
  • No se recomienda usarlo sobre mármol, granito o piedra natural, porque el ácido puede decolorar y dañar las superficies.
  • Tampoco debe aplicarse directamente en suelos de madera o laminados, donde puede afectar los acabados con el tiempo.

En su lugar, se sugiere usarlo en cerámica, vidrio o metal, materiales que no reaccionan con el ácido acético.

Foto embed
vinagre - Instagram

En Portada

Sindicato del magisterio tendrá presencia este jueves en la Plaza de la Constituciónt
Nacionales

Sindicato del magisterio tendrá presencia este jueves en la Plaza de la Constitución

01:43 PM, Ago 12
Rodolfo Xoy asume como viceministro de Energía y Minast
Nacionales

Rodolfo Xoy asume como viceministro de Energía y Minas

12:46 PM, Ago 12
Picop que trasladaba a estudiantes cae a barranco en San Marcost
Nacionales

Picop que trasladaba a estudiantes cae a barranco en San Marcos

11:37 AM, Ago 12
Diputado José Chic responde a denuncia presentada por el COGt
Deportes

Diputado José Chic responde a denuncia presentada por el COG

11:46 AM, Ago 12
Descubre los impresionantes eventos astronómicos de agosto que podrás ver desde Guatemalat
Nacionales

Descubre los impresionantes eventos astronómicos de agosto que podrás ver desde Guatemala

11:12 AM, Ago 12

Temas

Mundial 2026GuatemalaDestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaFIFANoticias de GuatemalaEstados UnidosEspañaMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar